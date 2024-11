I DANAS UŽIVAMO NA SUNCU, ALI ZUBATOM: Evo kakav dan je pred nama i da li će biti kiše

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom do 16 stepeni.



Prema prognozi Republičkog hidro-meteorološkog zavoda (RHMZ), ujutro se očekuje slab prizemni mraz, ponegde i slab mraz na 2 metra visine, a po kotlinama, dolinama reka i visoravnima južne, jugozapadne i zapadne Srbije kratkotrajna magla. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, u donjem Podunavlju povremeno i jak.

Najniža temperatura od -5 stepeni do 1 stepen, najviša dnevna od 11 do 16 stepeni. U Beogradu ujutro na širem području grada slab prizemni mraz. Tokom dana pretežno sunčano uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 0 do 5, najviša dnevna oko 15 stepeni.

Prema prognozi za narednih sedam dana, jutra će biti hladna, mestimično sa slabim mrazem, po kotlinama i dolinama reka i maglom.

U petak i subotu pretežno sunčano sa dnevnom temperaturom od 11 do 17 stepeni, koja će u nedelju na severu i zapadu, a početkom naredne sedmice i u ostalim predelima biti u postepenom padu na vrednosti od 8 do 13 stepeni. Od nedelje se očekuje i postepeno povećanje oblačnosti koje će tek ponegde usloviti kratkotrajnu kišu, a na najvišim planinama i provejavanje slabog snega.

Podsećamo, meteorolog Ivan Ristić najavljuje da će sredinom novembra doći do promene u vremenskim prilikama u našoj zemlji. Nakon prohladnog, stabilnog i suvog vremena koje donosi prostrani evropski anticiklon, sledi period sa većom verovatnoćom za padavine. U nedelju se očekuje pretežno sunčano vreme sa maksimalnim temperaturama od 10 do 15 stepeni, dok će jutarnje temperature biti hladne, sa minimalnom temperaturom od 0 do 5 stepeni. Na pojedinim područjima sa malo vetra moguć je i slab mraz sa temperaturom do -3 stepena, uz sumaglicu i maglu.

Autor: Dubravka Bošković