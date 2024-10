SRBIJA NA VETROMETINI! U tri dela zemlje temperatura tone ka NULI: Pogledajte prognozu za narednih deset dana, vraća nam se i ova OPASNA POJAVA

Miholjsko leto završeno, stiže stabilno vreme sa hladnim jutrima.

Očekuje se pojačanje košave i prvo snažno zahlađenje krajem novembra, sa mogućim pojavljivanjem prvog snega.

Miholjsko leto je završeno, a hladnije, jesenje vreme već je stiglo u Srbiju. Kiša i nagli pad temperature za više od 10 stepeni, koji su doneli hladan front, označili su u petak kraj toplijih dana. Danas će biti hladno, suvo i stabilno vreme, bez padavina, što će obeležiti naredni period. Očekuju nas hladna jutra i temperature koje će se kretati ponegde od nula pa do 10 stepeni Celzijusa, uz pojavu košave sledeće nedelje.

Kako je najavio Republički hidrometeorološki zavod od danas će u Srbiju stići suvo i stabilno vreme sa dužim sunčanim intervalima, ali hladnim jutrima sa dnevnom temperaturom u granicama proseka za drugu dekadu oktobra.

Kraj miholjskog leta i jesenje vreme

Većina vremenskih modela prognozirala je pre nekoliko dana dolazak hladnog fronta i prodor hladnog arktičkog vazduha kroz "bečka vrata" u Srbiju, dok će druga polovina meseca biti početak stabilnog, hladnijeg perioda vremena.

- Od vikenda nam predstoji period stabilizacije vremena na koju će uticati porast pritiska i istočnoevropski anticiklon koji donosi hladnije vreme. Ulazimo u period kada će jutra biti hladna sa temperaturom između 5 i 10 stepeni Celzijusa. U kotlinama i dolinama reka, i tamo gde bude magle temperatura će biti blizu nule. To se može očekivati u Vojvodini, a ima šansi da tako bude u Beogradu - kaže Ivan Ristić, meteorolog, za "Blic".

Kako je on objasnio miholjsko leto je definitivno završeno.

Preko dana temperatura će biti između 16 i 21 stepeni

- Preko dana temperatura će sada biti između 16 i 21 stepeni Celzijusovih što je u proseku za ovo doba godine. To ipak nije miholjsko leto, jer bi trebalo da bude za nekoliko stepeni iznad proseka, do oko 25 stepeni, što nije slučaj. Ovo sada je klasično jesenje vreme - objašnjava Ristić.

Vreme narednih 10 dana

Naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima nije se prenelo sa petka na vikend, a sudeći po meteoalarmu koji je objavio RHMZ nema upozorenja na opasne meteorološke pojave.

Meteoalarm za 12. i 13. oktobar

Sledeće nedelje ćemo, ocenjuje meteorolog Ristić, imati smenu sunca i oblaka, a tamo gde bude magle biće i pojačanog zagađenja vazduha.

- U jutarnjim časovima biće više magle, a to za sobom povlači i više zagađenja, PM čestica, što je i uobičajeno za ovo doba godine. Imaćemo i inverzije, odnosno jutra na brdima biće toplija nego u dolinama reka. Ne bi trebalo da bude puno oblaka osim tamo gde je magla, ali već oko 10-11 sati dolaziće do razvedravanja. Sada ulazimo u suvi period bez kiše, a naznake su da će trajati i do kraja oktobra. Ipak, moguće je očekivati kišu oko 22. ili 23. oktobra - navodi on.

Upozorio je i na to da iako je pred nama period stabilizacije vremena, ne treba zaboraviti da je u pitanju hladnije jesenje vreme.

Moguća su i maglovita jutra

- Od sredine naredne nedelje zbog istočnoevropski anticiklona počeće da duva jugoistočni vetar, kada će i košava biti u pojačanju. Iako će tada dnevne temperature biti oko normale za ovaj period godine, oko 15 ili 20 stepeni tokom dana - kaže nam Ristić, a građane je posavetovao da se slojevito oblače zbog košave koja se tada očekuje.

Prosečne temperature za oktobar i sneg

- Na vreme od oktobra do kraja februara uticaće sprega Azorskog i Sibirskog anticiklona. Jače zahlađenje nam, prema prognozi koju sam radio sa profesorom doktorom Aleksandrom Valjarevićem stiže nam krajem novembra, i tada možemo očekivati i prvi sneg - ocenjuje Ristić.

Kako je ranije rekao, drugu polovinu oktobra obeležiće temperature oko i malo iznad proseka, a višegodišnji prosek ili normala temperature vazduha za Beograd u oktobru je:

prva dekada minimalna temperatura 9-12 stepeni, maksimalna temperatura 19-22 stepeni

druga dekada minimalna temperatura 7-10 stepeni,

maksimalna temperatura 16-22 stepeni

treća dekada minimalna temperatura 5-9 stepeni, maksimalna temperatura 14-18 stepeni

Autor: Aleksandra Aras