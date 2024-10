Temperatura pada za 10 stepeni! Meteorolog otkrio: Ovog datuma kreće prodor hladnog vazduha!

Miholjsko leto trajaće još samo dva dana, nakon čega nam stiže nagli pad temperature i drastično zahlađenje, otkrio je za Informer meteorolog Ivan Ristić.

Meteorolog Ivan Ristić najavio je značajno pogoršanje vremena koje nam sledi u naredna dva dana.

- Miholjsko leto i prolećne temperature trajaće još samo sutra. Već od utorka očekuje nas postepeni pad temperature kada ćemo imati niske oblake i pojačanu maglu. U kotlinama temperatura će ići do 15 stepeni, dok u predelima sa više sunca živa će meriti od 17 do 21 stepen, i ovakve temperature će se zadržati do nedelje - ističe meteorolog Ristić.

Kako navodi naš sagovornik, od nedelje, 3. novembara, sledi drastično zahlađenje kada će temperatura pasti za čak 10 stepeni.

- U nedelju dolazi do snažnog prodora hladnog vazduha što će za posledicu imati veliki pad temperature. Očekuje se da temperatura padne za 10 stepeni. Tada ulazimo u prave novembarske temperature, ali ostajemo pod uticajem anticiklona, što znači da još uvek neće biti snežnih padavina - zaključio je za Informer meteorolog Ristić.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je najnoviju prognozu za naredni period.

Sutra ujutru po kotlinama, dolinama reka i visoravnima jugozapadne, juzne i jugoistočne Srbije biće maglovito, ponegde i sa slabim prizemnim mrazom, a tokom dana biće pretežno sunčano i toplo - navodi se u prognozi RHMZ.

Kako navodi RHMZ, duvaće slab i umeren, na istoku i jak, severozapadni vetar. Najniža temperatura od 2 do 12 stepeni, najviša dnevna od 20 do 25.

U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Najniža temperatura od 10 do 12 stepeni, najviša dnevna oko 23.

Tokom idućih sedam dana jutra će biti hladna, ponegde uz slab prizemni mraz, a u nižim predelima uz maglu ili nisku oblačnost koja se ponegde može i duže zadržati.

Vreme će biti umereno do potpuno oblačno u većini mesta suvo, a tek ponegde sa slabom kišom.



Najviša dnevna temperatura biće u granicama proseka za ovaj period godine od 17 do 21 stepeni.

Prema prognozi RHMZ, krajem perioda očekuje se jače naoblačenje i osetno zahlađenje.

Autor: Aleksandra Aras