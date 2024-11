PRODOR HLADNOG VAZDUHA I OZBILJAN NALET KIŠE: Naš meteorolog otkrio kakvo nas vreme čeka početkom decembra, ali i da li će biti snega za Novu Godinu

Nakon veoma toplog vremena za ovo doba godine, od petka nas čeka zahlađenje, najavljuje meteorolog Nedeljko Todorović. Osim zahlađenja stižu nam i ozbiljne količine kiše, a mala je verovatnoća da će biti snega u nižim delovima Srbije.

Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredni period, meteorolog Todorović ističe da neće biti nekog značajnog odskakanja u temperaturi u narednom periodu.

- Temperature će ići oko 15-16 stepeni, sa napomenom da je to prosečna maksimalna temperatura za poslednje dane novembra biti oko 8 stepeni. Prvih dana decembra počeće da opada na 7 ili 6 stepeni da bi krajem decembra imali 4 ili 5 stepeni Celzijusovih - najavljuje Todorović i dodaje da je mala verovatnoća da će biti snega u nižim predelima:

Ozbiljan nalet kiše i hladan vazduh

- Danas veoma retko, ali od stura veče možemo imati kišu. Biće jedan ozbiljan nalet kiše, doći će i hladan vazduh tokom noći između četvrtka i petka, tako da će petak, subota i nedelja biti sveži za čak 7 stepeni. Kiše će biti u nižim predelima, a mala je verovatnoća da da se u noćnim satima ili pred jutro u nižim predelima vidi i neka pahulja - kaže Todorović.

Sa druge strane, u brdskim, a pre svega u planinskim predelima biće i snega.

- Iako ga tamo ima, on se topi, tako da je pitanje koliko ga je sada ostalo. Biće malog novog snežnog pokrivača, do desetak centimetara. To je ipak malo za ovo doba godine, ako gledamo planinske predele - kaže Todorović.

Ističe da se je uobičajeno da se zimi smenjuje toplo, hladno vreme, kiša i sneg.

- Kad se uradi analiza u 60 odsto slučajeva pada kiša, a u 40 odsto slučajeva sneg. Tako da ne treba očekivati neku strašnu zimu u tom smislu - prognozira Todorović.

Ne može da se predvidi da li ćemo imati sneg do kolena uskoroVremenske prilike su promenljive i ne može da se predvidi da li ćemo imati uskoro ponovo sneg do kolena.

- Ja ne vidim nikakva posebna iznenađenja. Kiša, sneg, malo hladnije, malo toplije, to je neki ritam na koji smo navikli - kaže Todorović.

Kako tvrdi, izuzetno toplo vreme tokom zime koje smo imali prethodnih godina nije neko veliko iznenađenje, jer naša klima podrazumeva stalnu promenljivost vremenskih prilika.

- Čak i u svetu kada se pogledaju istorijski podaci svaki region ima svoju klimu i neke specifičnosti - kaže Todorović.

Sneg za Novu godinu?

Meteorolog Todorović ističe da nema konkretne prognoze za to da li će biti snega za Novu godinu i da su šanse podjednake da bude bude suvo, kiša ili sneg.

- U 30 odsto verovatnoće je suvo, sa 30 odsto verovatnoće pada kiša i 30 odsto verovatnoće pada sneg. I 10 odsto magla - kaže Todorović za "Prva" TV.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za vikendRHMZ je u prognozi za narednih pet dana, od 30. novembra, najavio da će u Srbiji biti hladnije, tokom dana umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom.

U Beogradu u subotu i nedelju moguća kiša, minimalna temperatura vazduha oko 3 stepena, maksimalna 7 stepeni.

Autor: Marija Radić