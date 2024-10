Kazna i do 800.000 dinara! Trošak je neizbežan, ovo moraju da imaju SVI VOZAČI

Od 1. novembra vozači su u obavezi da imaju zimske gume

Vozači u Srbiji u obavezi su da od 1. novembra na svojim vozilima imaju zimske gume ukoliko na kolovozu ima snega, leda ili poledice. Najjeftiniji komplet pneumatika uoči sezone košta oko 17.000 dinara. Vozilo koje ih nema u ovim uslovima smatra se tehnički neispravnim, a kazne za to se kreću od 10.000 do čak 800.000 dinara!

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja, zimska oprema obavezna je do 1. aprila, a minimalna dubina šare gazećeg sloja pneumatika mora da bude četiri milimetara. Zimska oprema motornih vozila, osim za vozila vrsta L, K, T i C uključuje pneumatike za zimsku upotrebu i lance, dok za vozila vrsta M2, M3, N2 i N3 obavezni deo zimske opreme je i lopata, osim za ona koja učestvuju u javnom gradskom prevozu. Ukoliko vozač nema zimske gume po ovakvim uslovima platiće kaznu za pravna lica od 100.000 do 800.000 dinara, za preduzetnike od 50.000 do 200.000, a za fizička lica od 10.000 do 20.000 dinara.

Bez poskupljenja

Marko Lacmanović iz jednog prestoničkog servisa kaže za Kurir da su građani ove godine počeli ranije da se pripremnaju za zimsku vožnju.

- Prodja zimskih pneumatika je počela i ima mušterija, ljudi ne žele da dođu u situaciju da nemaju adekvatan izbor proizvođača. Kako vreme odmiče ponuda će biti sve manja kao i asortiman zato je bitno obezbediti se na vreme. Takođe mnogi strahuju da će kasnije cena porasti. Cene ove sezone u odnosu na prethodnu nisu porasle. Identične su i nema najava da će poskupeti. Čak su ove godine neki proizvođači premium brendovi odlučili da na novim modelima spuste cene u odnosu na očekivane - objasnio je Lacmanović.

Naglasio se i da se cena zimskih guma u proseku kreće od 4.000 do 5.000 dinara za uobičajene dimenzije pa do 12.000 odnosno 13.000 u skupljoj varijanti za pneumatike koje ima do 90 odsto našeg voznog parka ne računajući džipove.

- Zimske gume je u zimskim uslovima neophodno imati zbog bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, zaustavni put duži je sa letnjom nego zimskom gumom i moramo voditi računa o tome.

Akcijske cene

Iz jedne beogradske vulkanizerske radnje rekli su za Kurir da cena guma zavisi od dimenzija točka, veći prečnik ima i višu cenu, a drugu ulogu ima proizvođač.

Kazne za vozače koji nemaju zimske gume

za fizička lica od 10.000 do 20.000

za preduzetnike od 50.000 do 200.000

za pravna lica kazna od 100.000 do 800.000

- Najjeftinije gume na akciji se kreću od 3.500 do 4.500, dok su najskuplje od 20.000 do 75.000 dinara. Komplet košta od 17.000 dinara pa naviše. Što se tiče zamene cena zavisi takođe od dimenzija guma i kreće se od 6.000 dinara pa nagore za sva četiri točka - kaže nam majstor.

Cene zimskih pneumatika

najjeftinije gume od 3.500 do 4.500

najskuplje od 20.000 do 75.000

komplet najjeftinijih sa oznakom 175/65 R14 oko 17.000

komplet skupljih od 20.000 do 75.000

Agencija za bezbednost saobraćaja uvek apeluje na vozače da koriste zimske gume u periodu od 1. novembra do 1. aprila čak i kada na kolovozu nema snega, leda i poledice, jer, kako kažu, na niskim temperaturama letnje gume gube svoja svojstva, znatno lakše proklizavaju i imaju duži zaustavni put.

Autor: Snežana Milovanov