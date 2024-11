Od danas obavezne zimske gume: Ukoliko vozači ne poštuju odredbu, kazne su paprene

U Srbiji od danas do 1. aprila vozila moraju da imaju zimske gume na sva četiri točka ukoliko na kolovozu ima snega, leda ili poledice.

Ukoliko vozači ne poštuju ovu odredbu, predviđene su kazne od 6.000 do 20.000 dinara za fizička lica, a za pravna i više od 100.000 dinara.

Na vozilima moraju da budu sve četiri zimske gume sa oznakom M+S (MS, M-S ili M&S), sa dubinom šare od najmanje četiri milimetra.

Deo zimske opreme uključuje i lance za sneg koji se koriste na putevima gde je to propisano saobraćajnim znakom.

Iz AMSS apeluju na vozače da zimske pneumatike ne stavljaju samo na pogonske točkove već na sva četiri točka.

- Pored one standardne dodatne opreme za vozilo što podrazumeva i rezervni točak i sajlu za vuču, prsluk, trougao, komplet prve pomoći, svakako je tu i dodatna oprema koja podrazumeva lance i druge uređaje za povećanje trakcije - rekla je ranije za Tanjug Nevena Damjanović iz Auto-moto saveza Srbije.

Dodala je da treba i prekontrolisati vozilo - proveriti stanje akumulatora, stanje grejača, motora, brisača i svih dodatnih uređaja.

- Šara na gumama mora biti minimum četiri milimetara. Kada je reč o zimskim uslovima vožnje verujemo da će vozači pored toga morati da poseduju uređaje za povećanje trakcije koji su neophodni van naseljenog mesta jer nas očekuje sneg i dosta padavina - napomenula je Damjanovićeva.

Ona je ukazala na to da iako trenutno nema snežnih padavina temperatura može biti zaista niska, a ispod sedam stepeni celzijusovih stvara se poledica i klizav kolovoz.

Tamara Ninić iz AMSS podseća da je korišćenje dodatne zimske opreme obavezno van naseljenog mesta.

- Dodatna zimska oprema se koristi na delovima puta kada na kolovozu ima snega, leda ili poledice, gde je znakom jasno naznačena obaveza njihove upotrebe ili ukoliko ovlašćeno lice, recimo saobraćajac, to sugeriše - rekla je ranije Ninićeva za Tanjug.

Ona je rekla da su univerzalne gume namenjene za sva četiri godišnja doba i dalje dozvoljene u Srbiji i da ih vozači mogu koristiti i u zimskim uslovima vožnje, za razliku od Nemačke gde su one od 1. oktobra ove godine zabranjene.

Ukazala je na to da kada je temperatura niža od sedam stepeni Celzijusa, letnje gume gube svojstva koja imaju i tada nije bezbedno voziti na njima, u tim uslovima se dosta bolje pokazuju zimske gume, čak i kada je kolovoz suv, bezbednije je voziti na gumama koje su napravljene za takve vremenske uslove.

Vulkanizer Nebojša Dimitrijević rekao je ranije za Tanjug da zimske gume moraju da imaju oznaku m+s i istaknutu pahulju i da su vozači u proteklih dvadesetak dana počeli da menjaju gume kako bi izbegli gužve.

Prema njegovim rečima, proizvođači ocenjuju da gume mogu da traju od četiri do šest godina i to zavisi od pređene kilometraže, a cena zamene guma kreće se od 500 do 1.400 dinara.

Kada je reč o ceni zimskih pneumatika, one variraju i zavise od veličine i proizvođača, pa su najjeftinije one koje imaju najmanji prečnik i koje mogu da se kupe za oko 4.000 dinara, dok gume sa većim prečnikom mogu da koštaju i oko 20.000 dinara po komadu, a u slučaju da je proizvođač poznat brend - cena može da dostigne i 70.000 dinara

