OVA 2 GRADA U SRBIJI JUTROS BILA U MINUSU! Naredne nedelje temperaturni šokovi, ujutru nula, popodne 19?! Evo kad staje košava

U Srbiji će danas biti sunčano, sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 19 stepeni, saopštio je Republički Hidrometeorološki zavod. Jutro će biti vedro i hladno, s maglom i slabim prizemnim mrazom ponegde po kotlinama, nizijama i visoravnima.

U košavskom području duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine, a popodne će oslabiti.

U ostalim krajevima duvaće slab do umeren promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od nule do 10, a najviša od 16 do 19 stepeni.

I u Beogradu će jutro biti hladno, a potom pretežno sunčano uz umeren jugoistočni vetar koji će oslabiti popodne. Najniža temperatura biće oko osam, a najviša oko 19 stepeni.

Biometeorološka prognoza za nedelju

Osobe sa psihičkim oboljenjima mogu osetiti pojačane tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. U jutarnjim satima oprez se savetuje i astmatičarima. Nervoza, problemi sa snom i glavobolja su mogući kod meteoropata. Svim učesnicima u saobraćaju se savetuje dodatna opreznost.

Autor: Aleksandra Aras