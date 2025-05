EVO KAD ĆE KONAČNO DA OTOPLI! Danas za nijansu toplije ali nestabilno, već popodne nova tura kiše i pljuskova u Beogradu i ova 2 dela Srbije

Na severu i u centralnom delu Srbije danas će se smenjivati sunčano i oblačno vreme, uz moguću lokalnu pojavu kiše ili pljuskova sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na jugu tokom većeg dela dana pretežno sunčano.

Duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar, na severu Srbije i u planinskim predelima povremeno jak, a u oblasti pljuskova u Vojvodini ponegde i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura biće od dva do devet, najviša od 19 do 23 stepena.

U Beogradu će biti promenljivo vreme uz smenjivanje sunčanih i oblačnih intervala. Od popodneva su mogući kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najniža temperatura od šest do devet, a najviša oko 20 stepeni.

Vreme narednih dana

Zadržaće se promenlјivo, ali nestabilno uz smenu sunčanih intervala i oblačnosti, koja će povremeno uslovlјavati kišu, plјuskove i grmlјavinu. Temperatura u postepenom porastu.

Kad će konačno da otopli?

Nestabilno vreme i kiše očekuju se do kraja maja i u većem delu juna. Afrički anticiklon će se približiti krajem juna, donoseći stabilizaciju i prve toplotne talase.

Na pitanje kada će konačno da otopli i bude stabilno u kontinuitetu, Ivan Ristić kaže da se to neće uskoro dogoditi.

- Biće u maju ponovo toplijih dana, ali biće nestabilno i očekuje se kiša. Nema za sada smirivanja vremena. Nema još uvek afričkog anticiklona na vidiku. Tek na kraju juna bi trebalo da dođe taj anticiklon i bude toplije u kontinuitetu. Čim bude došlo do stabilizacije u trećoj dekadi juna doći će i do porasta temperature vazduha – kaže Ivan Ristić.

Dodaje da će sredinom juna prvo doći do stabilizacije na morskim lokacijama, dok ni u prve dve dekade neće biti značajnog poboljšanja i porasta temperatura. I dalje ćemo se nalaziti pod uticajem niskog vazdušnog pritiska, a afrički anticiklon se za sada ne približava našim predelima zbog čega se u junu na obalama Sredozemnog Jadranskog, Egejskog i Jonskog mora očekuju temperature ispod proseka za taj period godine, uz količinu padavina koja će ponegde biti i iznad prosečnih vrednosti.

Maj i prva polovina juna na vremenskoj klackalici

- U prvom delu juna neće biti vrelih dana i temperature neće dostizati ekstremno visoke vrednosti, već se nastavlja period promenljivog i nestabilnog vremena, uz veoma prijatne temperature – kaže Ristić.

Prvi toplotni talas 25-26. juna donosi rast temperature do 35 stepeni

U trećoj dekadi juna sa približavanjem afričkog anticiklona ka našim prostorima, stiže i stabilizacija uz porasta temperatura, pa će krajem juna biti i prvih toplotnih talasa.

Prema trenutnim modelija, do kraja maja će doći do novog otopljenja, ali će ono biti praćeno nestabilnostima, što će se nastaviti u većem delu juna. Tokom ovog leta vrućine će prekidati kiša, pljuskovi i postoji mogućnost od superćelijskih oluja, najduži kontinuitet vrućina biće tek u avgustu.

- Oko 25-26. juna očekujemo prvi toplotni talas sa temperaturama do 35 stepeni. Kraj juna bi bio baš topao i voda će se ugrejati na preko 20 stepeni u Grčkoj i južnom Jadranu. Očekujem da 2025. godine bude tri – četiri toplotna talasa, a najtopliji će biti u trećoj dekadi jula, oko 24-25. jula sa temperaturama od 41 stepen u Beogradu i 42 stepena u Srbiji – kaže Ristić.

U junu kiša, u julu superćelijska oluja

U junu, u par navrata očekuje veće količine padavina, čak 100 litara po metru kvadratnom za dan, tako da može doći do urbanih poplava. U julu ćemo, kaže Ristić, imati dosta dana sa tropskim temperaturama. Već od kraja juna skoro do septembra će nas pratiti izuzetno toplo vreme sa tropskim temperaturama zbog priliva toplog vazduha iz Afrike.

Najtopliji mesec biće jul, ali u drugoj dekadi postoje rizici od superćelijskih oluja.

- Očekuje se da temperature tokom leta budu visoke i mora će se brzo zagrejati. Sredinom jula temperatura morske vode će biti blizu 30 stepeni što znači da će biti ispunjen jedan od kriterijuma za superćelijsku oluju, a to je da temperatura bude veća od 27 stepeni. Nadamo se da se 2025. godine neće poklopiti svi uslovi za njeno nastajanje – kaže Ristić.

Upozorava i na dosta pljuskova, kiše, lokalno sa gradom, jakim olujnim vetrom što će za mesto u kom se dogodi biti kao superćelijska oluja, jer ova oluja zahvata veći region i ostavlja za sobom veliku štetu.

Stabilno tek u avgustu

Stabilnije bez mnogo kiše očekuje se u avgustu. Osmi mesec bi trebao da bude klasičan letnji mesec, sparan, vreo, tropski zbog čega ćemo s nestrpljenjem očekivati pad temperature i kišu.

Maksimalne dnevne temperature u avgustu bile oko 40 do 42 stepeni

- Neće nam biti lako, jer dugo će trajati toplotni talasi. U julu i avgustu maksimumi će biti oko 40-41-42 stepeni, s tim što u julu očekujemo malo više kiše. Imaćemo puno tropskih dana i tropskih noći, pogotovo u većim gradovima zbog zagrevanja betona, slabe cirkulacije...– kaže Ivan Ristić.

Autor: D.B.