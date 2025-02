Stiže nova tura kiše i snega: U naredna dva sata ova 4 dela zemlje na udaru!

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i malo hladnije, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim lokalnim pljuskovima, objavio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ), i upozorio na padavine.

- Kiša umerenog, a kratkotrajno i jačeg intenziteta u naredna 2 časa sa područja Mačve, Srema i južne Bačke izmeštaće se ka srednjem Banatu. U ostalim delovima Vojvodine i zapadne Srbije padavine će biti slabije i sa tendencijom dalјeg premeštanja ka centralnim i, kasnije, istočnim i jugoistočnim delovima zemlјe, najavio je Republički hidrometeorološki zavod. Kiša se očekuje i na području Beograda, a padavine će do prepodneva prestati - upozorio je RHMZ u najnovijoj prognozi.

Gde će padati sneg

Prema najavi RHMZ sneg će padati samo na visokim planinama, dok će duvati slab do umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od tri do sedam stepeni, a najviša dnevna od osam do 13 stepeni.

- Tokom noći biće oblačno, ponovo sa kišom, na planinama iznad 1.500 m sa slabim snegom - najavljuju.

Vreme za vikend i sledeće nedelje

- Za vikend oblačno, mestimično sa kišom, koja će biti češća u predelima južnije od Save i Dunava. Sneg se očekuje samo u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. U nedelјu u Vojvodini suvo, pre podne uz postepeno razvedravanje. U ostalim predelima prestanak padavina i delimično razvedravanje očekuju se posle podne i uveče - navode.

Sledeće sedmice pretežno sunčano, od srede i postepeno toplije.

Autor: Snežana Milovanov