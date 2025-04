Pojedini delovi Srbije danas na udaru pljuskova sa grmljavinom, a evo gde se očekuju OLUJNI UDARI VETRA

U većem delu Srbije danas će biti sunčano i umereno toplo, povremeno uz oblačnost. Na jugu i jugozapadu Srbije očekuje se jači razvoj oblačnosti, uz pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Srećom, padavine i grmljavinski procesi neće biti rasprostranjeni niti intenzivni kao prethodnih dana, već samo lokalnog karaktera i to naročito u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i juđn +w Srbije.

Duvaće umeren do pojačan istočni i jugoistočni vetar, u košavskom području povremeno sa olujnim udarima, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima od 90 km/h.

Maksimalna temperatura biće danas od 18 do 22°C, u Beogradu do 20 stepeni.

U Srbiji u utorak jutro vedro i hladno, u dolinama i kotlinama sa maglom, a na jugu i jugoistoku uz prizemni mraz. Tokom dana sunčano i toplo. Duvaće umeren do pojačan istočni i jugoistočni vetar, u košavskom području povremeno i jak. Jutarnja temperatura od 1 na jugoistoku do 9 na severu Srbije, maksimalna dnevna od 20 do 24°C, u Beogradu do 22°C.

Veoma slično vreme očekuje se i u sredu, ali bez košave.

Biće toplije, jer će sa Mediterana, odnosno sa jugozapada doći do prliva tople vazdušne mase.

Maksimalna temperatura do 25°C.

Autor: S.M.