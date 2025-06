U Srbiji u četvrtak sunčano i veoma toplo. Posle podne na planinama jači razvoj konvektivne oblačnosti, ponegde uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku Srbije pojačan. Jutarnja temperatura od 14 do 20°C, maksimalna dnevna od 30 do 34°C.

U Beogradu u četvrtak sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku Srbije pojačan. Jutarnja temperatura 20°C, maksimalna dnevna 32°C.

Autor: Marija Radić