Oluje stužu u Srbiju! Pljuskovi sa grmljavinom očekuju se od OVOG datuma: Moguće i nepogode sa gradom

Prvi maj doneće Srbiji sunčano i veoma toplo vreme. Tokom dana očekuje se jači razvoj oblačnosti, a u istočnim i jugoistočnim predelima očekuju se i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, naročito u brdsko-planinskim predelima.

U petak i tokom vikenda očekuje se još toplije vreme. Maksimalna temperatura biće od 25 do 30 stepeni.

Biće uglavnom sunčano. Ponegde se uz jači razvoj konvektivne oblačnosti očekuje ređa pojava pljuskova sa grmljavinom.

Početkom sledeće sedmice Srbiju očekuje jači preokret vremena.

Već u ponedeljak naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i takvo nestabilno vreme nastaviće se u nasavku sedmice.

Biće idealnih uslova za oluje sa grmljavinom, uz obilnije pljuskove, lokalno i grad.

Veoma toplo biće još u ponedeljak, uz temperature do 30 stepeni, da bi od utorka temperatura bila u padu, a od srede do kraja sedmice kretala bi se od 18 do 24°C.

Prosečna maksimalna temperatura za početak maja od 20 do 25°C.

Autor: Marija Radić