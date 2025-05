Prvi maj SUNČAN I TOPAO, temperatura do 28 stepeni: Evo gde su mogući PLJUSKOVI

U Srbiji u četvrtak ujutro vedro i sveže. Tokom dana sunčano i toplo. Tokom dana očekuje se jači razvoj oblačnosti, a na istoku i jugoistoku i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 2 na jugoistoku do 14 na severu Srbije, maksimalna dnevna od 24 do 28 stepeni.

U Beogradu u četvrtak sunčano i toplo. Tokom dana očekuje se jači razvoj oblačnosti.

Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 14, maksimalna dnevna 26 stepeni.

