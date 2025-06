TROPSKI TALAS U PUNOM JEKU! Čeka nas i do 35 stepeni, a u popodnevnim satima pojava koja se mnogima neće dopasti

U Srbiji u četvrtak sunčano i tropski toplo. Posle podne ponegde se uz razvoj oblačnosti očekuje ređa pojava pljuskova sa grmljavinom.

Vetar slab do umeren, promenljiv. Jutarnja temperatura od 10 do 20 stepeni, maksimalna dnevna od 31 do 35 stepeni

U Beogradu u četvrtak sunčano i tropski toplo. Vetar slab do umeren, promenljiv. Jutarnja temperatura 20 stepeni, maksimalna dnevna 34 stepena.

