Za vikend besplatni ultrazvučni pregledi dojke na Novom Beogradu: Prevencija na prvom mestu

U okviru meseca oktobra, kada se obeleževa Svetski dan borbe protiv raka dojke, udruženje „Žena uz ženu“ uz podršku opštine Novi Beograd organizuje karavan besplatnih ultrazvučnih pregleda dojke u posebno kreiranoj pokretnoj dijagnostičkoj kabini oba dana vikenda.

Karavan besplatnih ultrazvučnih pregleda dojke „Budi hrabra, pregledaj se“ početkom meseca, krenuo je na svoj put Srbijom. Za manje od tri nedelje u putujućoj ambulanti pregledano je više od 1.000 žena starosti do 45 godina.

Ovog vikenda karavan će biti na Novom Beogradu, na platou ispred opštine. Za obavljanje pregleda nije potrebna nikakva dokumentacija.

Zakazivanje pregleda će trajati od 11.30 do 12 časova. Trajanje pregleda je od 12 h do 18h. Pregledi su besplatni i namenjeni su ženama do 45 godina.

Ova kampanja omogućava besplatne ultrazvučne preglede za devojke i žene sa ciljem da svi zajedno, udruženi, naglasimo važnost prevencije za očuvanje zdravlja.

Autor: Dubravka Bošković