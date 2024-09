Budi hrabra, pregledaj se: Besplatni ultrazvučni pregledi dojke tokom oktobra

Prva stanica karavana, koji se održava uz podršku Fondacije Mozzart, biće u petak u Pančevu

Oktobar je mesec kada se širom sveta obeležava svetski dan borbe protiv raka dojke i zato ovog oktobra nemoj čekati već - Budi hrabra, pregledaj se! Udruženje za edukaciju, prevenciju i podršku obolelima od karcinoma dojke „Žena uz ženu“ organizuje karavan „Budi hrabra, pregledaj se” pod generalnim pokroviteljstvom Fondacije Mozzart.

Prva stanica karavana je Pančevo gde će se besplatni pregledi obavljati u petak od 12 do 18 časova i u subotu od 14 do 20 časova, na platou ispred Centra za kulturu. Putujuća ambulanta se potom seli za Novi Sad i Futog, pa u Kikindu, Loznicu, Šid, Ćupriju, Kuršumliju, Niš, Zaječar i završava se u Beogradu 26. i 27. oktobra na platou ispred opštine Novi Beograd. Pregledi će se u gradovima obavljati od 12 do 18 časova, dok će zakazivanje biti u periodu od 11.30 do 12 časova ispred pokretne ordinacije. Tačne lokacije u gradovima gde će se organizovati besplatni pregledi i datumi biće objavljeni na Instagram profilima udruženja „Žena uz ženu“ i Fondacije Mozzart.

„Rad Fondacije Mozzart ove godine će zasigurno obeležiti nekoliko hiljada besplatnih pregleda koje smo omogućili građanima širom Srbije, na šta smo veoma ponosni s obzirom na to da preventivni pregledi igraju ključnu ulogu u ranom otkrivanju bolesti i uspešnom lečenju. Naša naredna misija usmerena je na besplatne preglede dojke i to u oktobru mesecu borbe protiv raka dojke”, istakla je Milica Čakajac, iz Fondacije Mozzart.

Karavan, koji će tokom oktobra imati 11 stanica, ima za cilj da ženama starosti do 50 godina pruži besplatne ultrazvučne preglede koji će se obavljati u pokretnoj dijagnostičkoj kabini, opremljenoj savremenim ultrazvučnim aparatom, pod rukovodstvom eminentnog radiologa.

BESPLATNI PREGLEDI ŠIROM SRBIJE

Akcije besplatnih pregleda Fondacija Mozzart započela je u aprilu i to na Svetski dan zdravlja. Tada je zahvaljujući portabilnom ultrazvučnom aparatu, koji je Fondacija Mozzart donirala Klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, besplatno pregledano više od 400 pacijenata i otkriveno 10 aneurizmi trbušne aorte. U okviru karavana „Tvoja štitna tvoj štit” koji je Fondacija Mozzart realizovala u saradnji sa udruženjem „Heroine” obavljen je 3.141 pregled. Putujuća ambulanta posetila je Beograd, Jagodinu, Kragujevac, Novi Sad, Kraljevo, Niš, Leskovac, Valjevo, Šabac, Kulu i Sivac.

Autor: Snežana Milovanov