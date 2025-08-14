AKTUELNO

Zadruga

BIO SAM SAM: Peja na sve načine negirao da je bio u apartmanu sa Enom, pa gledateljka došla do drugog zaključka: NISI ISKREN! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Da li prikriva istinu?!

Gosti voditeljke Ane Radulović u emisiji ''Narod pita'' bili su Milana Šarac Mimas, Nikola Grujić Gruja i Jovan Pejić Peja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pejo, da li si ti bio u nekom apartmanu nedavno? - upitala je voditeljka.

- Moguće...da, bio i u đakuziju - odgovorio je Peja.

- Da li si bio sa Enom? - upitala je voditeljka.

- Ne, da sam bio sa njom, uzeo bih veći đakuzi. Nemam ja nameru da lažem. Smejem se jer kad se pomene njeno ime, uvek se nasmejem. Gledao sam tom prilikom neki ženski film, nisam imao potrebu da imam neku ženu pored sebe tada. Bio sam sam - kazao je Peja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li si se čuo večeras sa Enom? - upitala je voditeljka.

- Da, jesam. Rekla mi je da ne gleda večeras, jer je kod drugarice, a drugarica joj nema televizor - istakao je Peja.

- Dobro veče, pozdrav svima. Ja sam Pejina i Enina podrška. Mislim da ne govori istinu kada je reč o tom aprtmanu i da je bio sam. Da li si dovoljno zreo da staneš iza nekih stvari i svojih emocija i da Eni kažeš šta imaš. Da li postoji taj momenat da ti budeš kao muškarac ispred, a ne iza nje? - kazala je gledateljka.

- Nemam provlem da se postavim tako, jer mislim da sam uvek bio takav - kazao je Peja.

Foto: TV Pink Printscreen

  Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

