Prejedanje za slavu može biti opasno po život! Stručnjaci otkrili: Ovo je jedini način da vam gozba ne presedne

Pejedanje za vreme slava, kao i preveliki unos masne hrane i alkoholnih pića, opasno je po život jer može da izazove infarkt i moždani udar, upozoravaju stručnjaci.

Tokom prethodnih sezona slava, ordinacije su bile prepune pacijenata koji su preterali sa unosom hrane i pića. Unošenje ogromnih količina hrane, pored kardiovaskularnih problema, može poremetiti i rad svih drugih sistema u organizmu, upozorava profesor kardiolog doktor Nebojša Tasić.

- Konzumacija velike količine hrane, naročito masne, može se odraziti na razne organe, ne samo na srce. U takvim slučajevima, često prvi na udaru zna da bude pankreas, što za posledicu može izazvati pankreatitis, isto tako kada je u pitanju želudac može se dobiti gastirtis. Kada je u pitanju kombinacija više slava, samim tim i još veća količina hrane i pića, osoba može da dobije i povišeni krvni pritisak, koji potencijalno može da dovede do hronično visokog krvnog pritiska - ističe doktor Tasić.



Kako navodi, konzumacija velike količine hrane ne može direktno dovesti do fatalnog ishoda, ali svakako može uticati na razvoj određenih komplikacija koje mogu dovesti život pacijenta u opasnost.

- Ne može doći do direktnog fatalnog ishoda, ali svakako do indirektnog da. Kod hroničnih bolesnika prejedanje može dovesti do opasnih stanja poput hipertenzije. Isto tako, hronični bolesnici unosom veće količine masne hrane mogu izazvati ozbiljne komplikacije koje mogu da dovedu u stanje opasnosti po život, poput moždanog udara ili infarkta - rekao je doktor Tasić.

Obrok tokom slavske trpeze sadrži do 4.000 kalorija

Nutricionista Jovana Živić otkrila je da jedan obrok tokom slave može sadržati čak 4.000 kalorija, što je duplo više od preporučenog dnevnog unosa.

- Zbog čitavog niza slava i velikog broja porodica koji ih obeležava, ljudi u ovom periodu godine idu sa slave na slavu i normalno, hrane se onim što je postavljeno na slavskoj trpezi. Loša stvar jeste upravo to, što se jede u kontinuitetu, a slavska trpeza u proseku sadrži od 3.000 do 4.000 kalorija - ističe Živić.

Posledice prejedanja * akutni problemi (povraćanje, dijareja, mučnina) * bolesti organa za varenje (čir na želucu, pankreatitis, žuč, zapaljenje debelog creva) * kardiovaskularni problemi (visok pritisak, infarkt, moždani udar)

Ističe da ogromne količine šećera mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, među kojima i insulinsku rezistenciju.

- Hrana se unosi nekontrolisano, pa samim tim šećer i loše masti koje ljudi tokom dana unesu mogu izazvati insulinsku rezistenciju, kao i umor i tromost. Šećer i loše masti daju energiju u prvih 15 minuta, do pola sata nakon unosa. Zatim se sporo vare, a konstantno prejedanje na slavama čini to da creva neprestano rade, ne odmaraju - rekla je nutricionistkinja.

Kako navodi naša sagovornica, unos sokova i alkohola deluje na organizam čoveka isto kao i toksin.

- Kada govorimo o sokovima, jedna čaša sadrži od 20 do 30 grama šećera. Sa druge strane imamo alkohol, koji je takođe kaloričan, ali je veći problem to što na telo deluje kao toksin. Sve te nezdrave namirnice u velikim količinama narušavaju PH vrednost organizma (kiselost) - istakla je Živić i dodala da je za povratak organizma u normalno stanje potrebno unošenje citrusa:

- Kako bi telo vratili u normalu preporučuje se unošenje citrusa u organizam. Kao najdelotvorniji napitak izdvajamo limunadu. Osim limunade, preporučuje se i đumbir.

Autor: Aleksandra Aras