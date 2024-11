OVO JE NAJVEĆI POTROŠAČ ELEKTRIČNE ENERGIJE U KUĆI: Račun može drastično da vam se poveća ako ovo ne rešite na vreme

Dok uživate u toploj kupki, u vašem bojleru može da se odvija scenario koji ugrožava vaš budžet, ali i bezbednost. Grejač prekriven naslagama kamenca ne samo da troši više električne energije, već može da izazove ozbiljne kvarove, pa čak i strujni udar ako bojler nije isključen pre korišćenja.

Uprkos upozorenjima stručnjaka, mnogi zanemaruju redovno održavanje ovog uređaja, što ga može pretvoriti iz saveznika u domaćinstvu u potencijalnu opasnost. Jedan majstor za rešavanje ovakvih problema pokazao je na TikTok-u kako izgleda grejač koji može da vam nanese višestruku štetu.

- Ovo vam je najveći potrošač električne energije u kući. Koliko energije treba da se potroši da bi grejač prvo zagrejao kamenac, pa tek kamenac vodu. Ovde se grejač toliko rascvetao da ne mogu da izvadim. Vidite da je došlo i do pucanja grejača, ako je bojler uključen i on u datom trenutku pukne dok se kupate, dolazi do strujnog udara, ako je uzemljenje loše. Verujte mi, isključujte bojler kada se kupate - zaključio je majstor.

Autor: Dubravka Bošković