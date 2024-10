Povećan broj pregleda dece sa stomačnim i virusnim infekcijama u Beogradu: OVO su simptomi

U domovima zdravlja u Beogradu povećan je broj pregleda dece koja prijavljuju stomačne infekcije, kao i virusna oboljenja adeno, rota i enterovirusa, izjavila je pedijatar DZ Savski venac Marija Golubović.

- Sa dolaskom jeseni i vraćanjem dece u škole i vrtiće povećava se i broj pregleda u pedijatrijskim ambulantama. U poslednja dva vikenda imamo povećanje pregleda za oko 30 odsto u odnosu na radnu nedelju - rekla je Golubović.

Ona je navela da jedan lekar pregleda 40 do 50 dece u jednom danu, što znači da u tom domu zdravlja bude pregledano i više od 300 dece u jednom danu.

- Podjednako su zahvaćena deca i predškolskog i školskog uzrasta. Od tog broja oko 50 posto pregleda su virusne infekcije. Najčešće su to virusi adeno, rota ili enterovirusi - rekla je Golubović.

Najčešće prijavljeni simptomi su povraćanje, tečna stolica, a povremeno i temperatura.

- Enterovirus je virus koji izaziva bolest šake, stopala i usta, koja je kod nas poznata kao BRNU virus. Bolest se prenosi preko sekreta, pljuvačke, prljavih ruku. Uzrast koji najčešće zahvata su deca uzrasta 2 do 3 godine. Posle tri do pet dana inkubacije dolazi do simptoma povišene temerature, glavobolje, bola u grlu, odbijanje obroka i tečne stolice - rekla je Golubović.

Ona je dodala da se drugog ili trećeg dana bolesti pojavi osip u obliku plikova na šakama, stopalima i u usnoj duplji.

- Bolest traje oko 10 dana do potpunog oporavka. Terapija je simptomatska i prolazi bez komplikacija - navodi Golubović.

Autor: Marija Radić