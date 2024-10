Da li će vas 'zakačiti' NOVA PRAVILA ULASKA U ZEMLJE EU ako idete u inostranstvo tokom jesenjeg raspusta: Evo šta treba da znate o sistemu EES i ETIAS

U novinarstvu od daleke 1992. godine, od čega 18 godina radijske karijere. Za Blic piše od 2001. godine. Više puta tužen zbog svojih tekstova, nikad osuđen.

Dilema kako ćemo putovati u države Evropske unije od 10. novembra je rešena – isto kao do sada i tako sve do maja sledeće godine kada će nam za ulazak u EU trebati dozvola izdata po ETIAS sistemu, dok ostaje otvoreno pitanje da li će u međuvremenu sistem EES uopšte biti i uvođen.

Automatizovani IT sistem (EES) za registraciju državljana zemalja koje nisu članice EU, a koji je, između ostalog, podrazumevao i davanje biometrijskih podataka (otisaka prstiju i fotografije lica) neće, kako se ranije pretpostavljalo, biti na snazi od 10. novembra.

To u praksi znači da će građani Srbije, ako se odluče za putovanje na neku destinaciju u EU već tokom mini jesenjeg raspusta od 9. do 12. novembra zbog Dana primirja u Prvom svetskom ratu koji se obeležava 11. novembra, na teritoriju EU moći da uđu bez ikakve dodatne procedure i vize, već kao i do sada – sa važećim pasošem.

EES sistem do daljeg na čekanju

Naime, Aleksandar Seničić, direktora YUTA, podseća da je još pre dve sedmice evropska komesarka najavila ukidanje EES sistema koji je trebao da startuje 10. novembra i da se od tada ništa nije promenilo, što znači da će građani Srbije i od tog datuma na teritoriju EU putovati kao što su putovali do sada.

- I dalje ne znamo kada će startovati sistem EES i za sada je jedino izvesno da nas od maja 2025. godine čeka sistem ETIAS, ali do tada ima još vremena. Za predstojeće novembarske praznike u EU ćemo putovati kao i do sada i tu nema nikakve dileme – kaže Seničić za „Blic“.

Po njegovim rečima, do kraja novembra bi EU trebala da objavi da li će sistem EES uopšte i uvoditi, s obzirom na to da će sistem ETIAS, koji će važiti i u narednim godinama, startovati za nešto više od šest meseci.

- Jer, razmišlja se da nema potreba ulagati sredstva i praviti posebnu platformu za jedan, pa onda posebnu platformu za drugi sistem, nego da treba sačekati maj sledeće godine. Tako da za sada stvari što se tiču ulaska u EU ostaju kao što su bile, mi pratimo sve eventualne promene i pravovremeno ćemo dati informacije – isitiče direktor YUTA.

Sistem ETIAS jednostavan i jeftin

U praksi, sistem ETIAS je putna dozvola za ulazak u EU bez vize, povezana je sa putničkim pasošm i košta 7 evra. Što je najvažnije, taj sistem je daleko jednostavniji od sistema EES.

- Taj sistem je, u principu, nastao po ugledu na sisteme za registraciju ulaska u EU tokom pandemije korona virusa. Jedina razlika je što se plaća i važi tri godine, odnosno, do isteka pasoša. Ako pasoš važi kraće, kada izvadimo novi ponovo moramo da se prijavimo i platimo 7 evra, ali onda opet tu dozvolu imamo sledeće tri godine. Dakle, nije skupo i nije komplikovano i preporuka je da se svi građani Srbije za ovu putnu dozvolu odmah prijave u maju i da ne čekaju par dana pred put, jer može da se desi da procedura izdavanja dozvole potraje – savetuje Seničić.

On ne veruje da će ova procedura koja će biti na snazi od maja 2025. godine destimulativno uticati na odluku građana Srbije da putuju EU.

Ponavlja da je EU odluku o uvođenju ovog sistema kontrole donela zbog toga što je utvrđeno da neki ljudi borave na njenoj teritoriji duže od dozvoljenih 90 dana u okviru šest meseci, kao i zbog toga što je uočen veliki broj falsifikovanih pasoša.

- Ovo je jedan od načina da ubuduće budu umreženi sa svih 50 zemalja za koje važi sistem ETIAS i tako obavljaju kontrolu. To bi, u isto vreme, trebalo bi da znači da ćemo svi biti sigurniji na putovanju u EU – smatra Seničić.

ETIAS nije zamena za vizu

Naš sagovornik dodaje da je važno znati da sistem ETIAS nije napravljen kao zamena za vize, nego naprotiv.

- Onima kojima je potrebna viza za ulazak u EU i dalje će morati da viziraju pasoš, a ovo se odnose isključivo na države kojima nije potrebna viza, kao što su SAD i Velika Britanija. Reč je o modelu koji je upravo preuzet iz SAD i Australije i koji funkcioniše već godinama, ali je napma nepoznat jer spadamo u kategoriju zemalja kojima trebaju vize za te dve države, pa nismo bili u kategoriji zemalja čiji su državljani popunjavali te obrazce – objašnjava direktor YUTA.

Autor: Aleksandra Aras