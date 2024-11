Dačić: Treba nam više policajaca, raspisan konkurs za 1.500

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je raspisan konurs za 1.500 policajaca i apelovao na građane da se prijave na konkurs i iskoriste šansu.

On je rekao da su potrebni policajci i da se ne javlja dovoljan broj ljudi, naročito u Beogradu i Vojvodini.

"Reč je o kursu za osnovnu policijsku obliku. Taj kurs traje do devet meseci i nakon toga oni dobijaju radna mesta, ako prođu sve bezbednostne provere, fizičke provere, obuke, ako imaju rezultate dobre na svim tim kursevima", naveo je Dačić za TV Prva.

Dodao je da je starosna granica bila dosta niska, do 24 godine, ali da je to promenjeno na 30 godina. Naveo je da se do sada prijavilo 2.200 kandidata, ali da fali još ljudi jer neći svi proći obuku.

Autor: Marija Radić