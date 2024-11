Čekaju nas hladna jutra! Temperature odu u minus, a evo da li nas očekuje SNEG - U nekim delovima Srbije biće zabeležena i ova pojava!

U Srbiju je, nakon prilično toplog perioda, došlo do zahlađenja, pa nas tako i naredne nedelje očekuju hladna jutra sa minimalnim temperaturama od minus 5 do 5 stepeni!

U Srbiju je, nakon prilično toplog perioda, došlo do zahlađenja, pa nas tako i naredne nedelje očekuju hladna jutra sa minimalnim temperaturama od minus 5 do 5 stepeni! Međutim, uprkos zahlađenju, meteorolozi ne očekuju da će sneg pasti narednih dana, pa možda i do kraja meseca!

Magla i mraz

Sledeće sedmice jutra hladna, mestimično uz maglu i mraz sa minimalnim temperaturama od minus 5 do pet stepeni. U toku dana pretežno sunčano, a dnevne temperature biće u intervalu od 12 do 17 stepeni - navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) za period od 3. do 7. novembra.

I meteorolog Nedeljko Todorović kaže da će temperature narednih dana biti ujednačene.

Neće biti ni hladno ni vruće, već pravo novembarsko vreme. Ujutru se može očekivati svežije vreme, ponegde sa slabim mrazem, a u nekim delovima i sa malo magle. Danju će biti uglavnom sunčano, ali ne preterano toplo, sa maksimalnim tempertaurama od 10 do 15 stepeni - navodi Todorović za Kurir i kaže da se takva prognoza očekuje manje-više za ceo mesec.

Kiša neizvesna

Očekuje se uglavnom suvo, prohladno vreme. Postoje male šanse da sredinom meseca bude nešto kiše, ali to još nije izvesno - kaže on.

Sa zahlađenjem vremena mnogi sugrađani počeli su da se zanimaju i da li će nas vreme iznenaditi i uskoro biti i snega.

Međutim, Todorović kaže da za sada snega nema na vidiku.

Uvek je rizično tvrditi nešto za period duži od 10, 15 dana, ali sudeći po trenutnim pokazateljima snega nema na vidiku i za sada se ne nazire neko ozbiljno zahlađenje koje će biti praćeno snegom - kaže on.

Autor: Aleksandra Aras