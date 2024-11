Sutra bez struje ovi delovi Novog Sada, Petrovaradina, Sremske Kamenice i Kisača

Elektrovojvodina sutra će isključivati potrošače u Novom Sadu, Petrovaradinu, Sremskoj Kamenici i Kisaču.

Kako je saopšteno, u periodu od 8.30 do 10.00 sati, kad je Novi Sad u pitanju, električne energije neće biti u ulici Zmaj Jovina 16-22.

Na Petrovaradinu od 8.00 do 10.00 sati, neće je biti u Krajiškoj, na Bukovačkom putu 1–3 i 2, u ulici Račkog 71–83 i 78, kao i u ulicama Rasadnik Navip, Engel, Tesla. Takođe, restrukcijom će biti obuhvaćeni potez Mala Karagača, Solarna dolina od 18-24, i to u periodu od 9.00 do 10.00 sati.

Što se tiće Sremske Kamenice, od 9.00 do 13.00 sati pvo su ulice bez struje: Miloša Obilića, Nade Ljubojević, Karađorđeva – od Miloša Obilića prema Bockama, Ledinački put, deo vikend naselja Bocke od Sremske Kamenice do bivše pruge; gradilište mosta sa sremske strane, Kolar. U intervalu od 9.00 do 11.30 sati: deo naselja Mišeluk 2, Alibegovac 1. Kisač električnom energijom neće biti snabdeven u periodu od 9.00 do 10.00 sati, ali samo sledeće ulice: Vojvođanska 176–204 i 167–179, PD Irmovo, Institut za hmelj – Bački Petrovac.

Autor: Iva Besarabić