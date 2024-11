Lončar: Smrtnost od raka dojke u Srbiji visoka jer se bolest ne otkriva na vreme

Stručna konferencija "Akademija zdravlja Srbije i Švedske" označava zvaničan početak saradnje između Srbije i Švedske u oblasti zdravstva, rekao je danas ministar zdravlja Zlatibor Lončar i istakao da je Švedska primer zemlje koja je organizovanim populacijskim skriningom postigla izuzetne rezultate u kontroli raka dojke.

On je u uvodnom obraćanju na otvaranju konferencije rekao da je tema Akademije borba protiv raka dojke, bolesti od koje godišnje u Evropi premine 100.000 žena. Lončar je naveo i da podatak ukazuje na hitnost i zajedništvo.

"Kao što bolesti protiv kojih se borimo ne poznaju državne granice, tako i rad u cilju unapređenja javnog zdravlja nema barijera i mora biti zajednički. Samo kroz saradnju, razmenu iskustava i interakciju možemo biti uspešni u ostvarenju našeg cilja, unapređenja zdravlja građana", rekao je Lončar.

"Smrtnost je visoka jer se bolest ne otkriva na vreme"

Ukazao je na to da je u Srbiji situacija krajnje nepovoljna, kada je reč o smrtnosti od ove maligne bolesti.

"Iako žene u Srbiji imaju umeren rizik od oboljevanja, smrtnost je visoka, jer se bolest, na žalost, ne otkriva na vreme. Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut', u Srbiji je tokom 2022. registrovano 4.489 novoobolelih i 1.646 umrlih žena od raka dojke", istakao je on.

Lončar je dodao da je u Srbiji pre više od deset godina započet program organizovanog skrininga raka dojke, čiji je cilj rano otkrivanje karcinoma dojke, adekvatna dijagnostika i terapija, odnosno smanjenje mortaliteta i poboljšanje kvaliteta života žena.

"Do danas je kroz program organizovanog skrininga prošlo bezmalo pola miliona žena. Međutim, procenat žena koje učestvuju u skriningu nije zadovoljavajući, i to je nešto što je naš prioritetni zadatak. Imamo stručnjake, imamo veliki broj mamografa, imamo Nacionalni program skrininga, samo je potrebno da unapređenjem javne svesti što više žena uključimo u to", poručio je ministar.

On je istakao da je Švedska primer zemlje koja je organizovanim populacijskim skriningom postigla izuzetne rezultate u kontroli raka dojke.

"U ovoj zemlji se svake godine million žena odazove na skrining. To je podatak za poštovanje i to je model koji želimo da primenimo i u Srbiji. Zato smo neizmerno zahvalni stručnjacima iz Švedske koji su danas ovde, kao i drugim lekarima iz ove skandinavske zemlje koji su izrazili spremnost da dođu u Srbiju, da nam prenesu svoja znanja, iskustva i primere dobre prakse, kako bismo pomogli našim ženama", zaključio je Lončar.

Autor: Jovana Nerić