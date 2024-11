Gest vredan svake pohvale oduševio je Ružicu.

U današnje vreme kada postoje nebrojene negativne pojave u društvu, postoji i ona druga strana, poštena, moralna, savesna, humana. Jedan od primera ovih drugih su zaposleni u jednom užičkom supermarketu. Svakodnevno se susreću brojnim kupcima, koji često zaboravljaju stvari, pa te stvari uredno i vraćaju.

- Želim da se najljubaznije zahvalim Marini i Lidiji, zaposlenim u ovoj samoposluzi u Užicu koje su me, u subotu posle podne, izuzetno prijatno iznenadile i obradovale. Nekoliko minuta po napuštanju supermarketa u kome sam obavila kupovinu, one su me pozvale telefonom i obavestile da su na podu ispred kase pronađena sva moja lična dokumenta, platne kartice i značajna suma novca koji su mi, u velikoj gužvi, ispali iz novčanika... Uz veliko hvala i svako dobro upućene Lidiji i Marini, i jedan apel svima čija se reč glasnije čuje i pamti, da više govorimo o dobrim ljudima, o dobrim delima i tako ukazujemo mladima da se trajne vrednosti, humanost, solidarnost i pristojnost nikada ne mogu potisnuti niti izgubiti svoje neprolazne vrednosti - napisala je Ružica Kljajić u jednom postu na FB mreži.

U komentarima se posle javilo još nekoliko njih koji su takođe u ovom supermarketu zaboravili neke svoje stvari i da su ih posle uzeli u ovom supermarketu.

- Svaki dan se dešava da neko nešto zaboravi. Ponekad po dve tri stvari zaposleni nađu. Obično su to novčanici sa dokumentima i novcem, ključevi, bankovne kartice… Imamo kamere koje sve snimaju i onda nije teško utvrditi šta se i kako dogodilo. Zaposleni poznaju sigurno 50 posto mušterija i obično znaju kako da ih nađu. One koji zaborave kartice, zovnemo banku pa ih banka obavesti gde im je kartica – kaže Ljubinko Ilič, vlasnik supermarketa i objašnjava da su ljudi dosta rasejani i zamišljeni, pa zato i zaboravljaju stvari.

Lidija i Marina nisu htele da se javno posebno istaknu, jer kako nam je prenela njihova šefica, nisu jedine koje nalaze stvari. Iz supermarketa poručuju da imaju 50 zaposlenih i da svi isto postupaju sa izgubljenim stvarima.

- Eto, trenutno kod mene u fioci imaju dva novčanka i čekaju da vlasnici dođu po njih - kaže šefica i dodala je da se ponekad dnevno dogodi da se zaboravi i pet bankovnih kartica.

U ovom supermarketu mnogi kupuju jer su cene pristupačne, jer važi pravilo niža cena veći promet, a za ovih 23 godine postojanja stekli su veliko poverenje Užičana.

Autor: Aleksandra Aras