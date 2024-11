Baka iz Srbije pobegla za svog izabranika, a sada ima važan savet za mlade - evo šta je ključno za sreću

Do polovine prošlog veka devojke koje su bez miraza najteže su se udavale, on se smatrao vidom poklona koji bi buduća supruga donela iz roditeljske kuće za zajednički dom. U našem narodu postoji izreka "kakav mladoženja takav i miraz".

Miraz ili sprema, to je poklon koji mlada donosi u novu kuću kada se uda, dakle to je poklon od njene porodice, što bi se reklo zapadnoj Srbiji to je dar od roda.

Baka Mandalina Mišković (86), duboko je zagazila u devetu deceniju života i ona se jasno seća šta se u njenoj mladosti donosilo u miraz i šta se cenilo. Mandalina se u selo Lunjevcu udala početkom pedesetih godina prošlog veka.

"Bilo je to lepo vreme, početak pedesetih godina prošlog veka. U miraz sam donela spavaću sobu, celu garnituru što sleduje, šifonjer, natkasne, astalčić, stolice, bračni krevet, nameštaj, ćilime, dušeke, jorgane. U to vreme sve što sam donela smatralo se vrednim mirazom. Imala sam dva brata, bila sam najmlađa, braća su školovana, ja sam završila sani četiri razreda, pa su mi roditelji darovali dobar miraz”, priča za RINU baka Magdalina.

Miraz, odnosno devojačka sprema, nekada su pripremale i same devojke, tako što su, vezle, heklale, šile i tkale, morale su biti pripremljene za udaju.

"Devojke su u svoj novi dom donosile razne darove, čak su morale da pletu i čarape za sve članove buduće porodice, te donosile kao poklon u domaćinstvo. Mlade su donosile čarape, košulje, kao narodnu nošnju", kaže baka.

Od davnina se miraz vrednovao različito, tvrdi ova starica iz Lunjevice.

"Nisam ni ja sigurna, ali nekako se najviše kao miraz vrednovao nameštaj, takođe i pare su tražili uz devojku. Na primer hoće dečko da se ženi, ali njegovi roditelji traže pare, i ako roditelj od devojke daruje pare u miraz, oni se uzmu, ako ne, oni se ne uzmu”, naglašava baka.

Na pitanje baki, šta je onda sa ljubavlju u to vreme, baka kroz osmeh kaže da ne zna i da je ljubav jednako ista.

"Što se tiče miraza, ja sam, stigla pre spreme u ovu kuću, jer sam pobegla za mog izabranika, kada je moj otac otišao na vašar u Mrčajevce i po dogovoru sa momkom udam se tako što pobegne, bez svadbe. Zahvalana sam i ponosna na roditelje na poklonu, koji sam od njih dobila za svoju novu kuću. Ovde sam bila deveta gde sam došla. Miraz su mi dovezli volovima i seljačkim kolima”, pojasnila je Mandalina.

Ona bi danas posavetovala mlade bračne parove da ne gledaju miraz, već ljubav. Danas ima svega da se kupi, važno je da mladi budu srećni, zdravi i pametni, da se slože i da se vole…

Autor: Snežana Milovanov