RHMZ IZDAO HITNO UPOZORENJE: Opasna vremenska pojava se nadvila nad Srbijom - Poseban OPREZ se savetuje u OVIM delovima zemlje!

Republički hidrometeorološki zavod večeras je izdao upozorenje na pojavu niske oblačnosti i magle koja će se tokom noći proširiti na skoro čitavu teritoriju Srbije.

- U toku večeri i noći magla i niska oblačnost sa područja južne i zapadne Bačke, Srema, Beograda, sa severa Šumadije i iz zapadne Srbije širiće se ka ostalim nižim delovima zemlje, a stvaranje magle se očekuje i po pojedinim kotlinama na jugozapadu i jugu. U donjem Podunavlju, na jugu Banata, u Braničevu i dolini Velike Morave magla se ne očekuje, jer će duvati umeren do pojačan jugoistočni vetar.

Sutra ujutro i pre podne magla i niska oblačnost očekuju se na zapadu Bačke i Srema, u zapadnoj Srbiji, kao i po kotlinama i dolinama reka Šumadije, jugozapadne, južne i istočne Srbije uz slab do umeren mraz, najavljuje RHMZ. Tokom dana doći će do postepenog razvedravanja, pa se očekuju i sunčani intervali, a uveče i tokom noći magla i niska oblačnost će se ponovo formirati.

Vremenska prognoza do sredine nedelje

U većini mesta košavskog područja pretežno sunčano tokom celog dana. Vetar slab, u košavskom području umeren, a u donjem Podunavlju i Braničevu kratkotrajno i jak, jugoistočni, do kraja dana u slabljenju i skretanju na severoistočni. Najniža temperatura od -6 do 2 stepena, a najviša od 6 do 12 stepeni. U toku noći na istoku Srbije mestimično slaba kiša, na visokim planinama provejavanje slabog snega.

RHMZ dao je vremensku prognozu do sredine sledeće nedelje i najavio hladno vreme uz jutarnji mraz i maglu mestimično. U toku dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i uz maksimalne temperature od 5 do 10 stepeni. Magla će se ponegde u nizijama zadržavati duže tokom dana. Uz više oblačnosti, kiša se u ponedeljak očekuje na istoku Srbije, u utorak će biti suvo u svim krajevima, a u sredu pre podne kiša će padati prvo u južnoj, a od sredine dana i u centralnoj Srbiji, ali uz malu količinu padavina. Na najvišim planinama kratkotrajan sneg.

Autor: Iva Besarabić