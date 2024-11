Jutros je OVDE bilo 6 stepeni ISPOD NULE: Hladno je i tmurno, a evo kakvo nas vreme u Srbiji očekuje do kraja dana

U Srbiji u utorak umereno do potpuno oblačno i hladno, u većini predela i suvo, samo ponegde na istoku i jugoistoku sa slabim padavinama.

Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 0 do 4°C, a maksimalna dnevna od 5 do 9°C. Na Kopaoniku je jutros izmereno šest stepeni ispod nule.

U Beogradu u utorak umereno do potpuno oblačno i hladno. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 3°C, a maksimalna dnevna 7°C.

Autor: Marija Radić