NAKON VEJAVICE I KOLAPSA SLEDI PREOKRET Oglasio se RHMZ, evo kakvo nas vreme očekuje: U naredna dva dana popaljeni meteoalarmi zbog OVE pojave

U Srbiji danas hladno jutro sa slabim mrazom, uz umereno oblačno vreme i sneg na jugu i jugoistoku.

Tokom dana očekuje se razvedravanje i pretežno sunčano vreme.

Nakon jučerašnje vejavice koja je napravila potpuni kolaps, u Srbiji je osvanulo hladno jutro sa slabim mrazom, a u većini krajeva umereno, na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije i potpuno oblačno vreme uz provejavanje slabog snega, javlja RHMZ. Međutim, u toku prepodneva i sredinom dana očekuje se postepeno razvedravanje, dok će posle podne biti pretežno sunčano.

Kako najavljuje RHMZ, duvaće slab i umeren vetar, na severu i istoku Srbije povremeno i jak zapadni i severozapadni.

- Najniža temperatura od -4 do 1 stepen Celzijusa, a najviša od 2 do 8 stepeni - dodaju.

U Beogradu se ujutru na širem području grada očekuje slab mraz, dok će pre podne biti umereno oblačno, a posle podne pretežno sunčano.

- Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od -2 do 0 stepeni, a najviša oko 6 - javlja RHMZ.

Sutra već toplije

Nakon osetnog zahlađenja i poprilične količine snega, već sutra, u nedelju, tokom dana biće sunčano i toplije vreme.

- Sutra ujutru očekuje se slab i umeren mraz, koji će se početkom sledeće sedmice tokom jutra zadržavati mestimično u centralnim i južnim predelima. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplije - napominju.

U drugoj polovini sledeće nedelje uslediće postepeni pad temperature i povećanje oblačnosti, a mestimično se očekuje i kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg, navodi se u vremenskoj prognozi RHMZ.

Prognoza za naredna tri dana

Nedelja: Ujutru slab i umeren mraz. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab do umeren južni. Najniža temperatura od -7 do 0, a najviša od 5 do 11 stepeni.

Ponedeljak: Ujutru slab i umeren mraz u centralnim i južnim predelima Srbije. Tokom dana pretežno sunčano i još malo toplije. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -7 do 3, a najviša od 7 do 13 stepeni.

Utorak: Ujutru slab i umeren mraz u centralnim i južnim predelima Srbije. Tokom dana pretežno sunčano, od sredine dana uz umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -5 do 4 , a najviša od 7 do 13 stepeni.

U nedelju i ponedeljak na snazi žuti meteoalarm

Sutra, tačnije u nedelju, na većem delu teritorije Srbije biće upaljen žuti meteoalarm.

Kako javlja meteoalarm, zbog niskih temperatura upozorenje će biti na snazi u svim delovima Srbije, osim u Beogradu i Vojvodini.

Dok će u ponedeljak situacija biti drugačija, tačnije meteoalarm će bit na snazi u istočnoj, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na KiM.

Autor: Aleksandra Aras