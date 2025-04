Očitao joj lekiciju: Gastoz progovorio o Anđeli, pa priznao šta se promenilo u njihovom odnosu (VIDEO)

NIje mju bilo svejednp

Nenad Marinković Gasoz je dao svoj sud o odnosu Stefana Karića i Anđele Đurilčić:

- Ja sam Anđeli skrenuo pažnju da ne priča o Osmanu, on ima pravo na svoje mišljenje, on to radi godinama, ali ne razumem Karića koji govori na nominacijama, da on nominuje posle svih žena. Meni nije jasno što je on tako rekao - rekao je Gastoz.

- Ona meni konstanto dobacuje, konstantno ponižava, vređa, mene naziva Fifi , a ja sam komentarisao Gastoza, ja to ne krijem, naprotiv, stalno govorim šta msilim, dosta mi je svega što drugi govore i rade. - rekao je Luka.

Autor: N.B.