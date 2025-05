Emocije nisu kao pre: Gastoz priznao šta se promenilo u odnosu sa Anđelom, Ena Čolić ga brutalno potkačila i pomenula Pavla! (VIDEO)

Ogolio dušu o svojim osećanjima, pa priznao koliko mu je Anđela prirasla srcu tokom boravka u Eliti!

Voditeljka Ivana Šopić u emisiji "Pitanja novinara" razgovarala je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o njegovom poverenju u Anđelu Đuričić, sukobu sa Enom Čolić, ali i vređanju Lepog Miće.

- Rekao si ako se ispostavi da je bilo nešto, da li ostavljaš prostor? - pitala je Ivana Šopić.

- Ne, nego polazim od toga šta on priča. Mislim da nije ljudski da se radi nešto loše više po grbači Anđele Đuričić. Razumem da ona ima crtu da je aroganta, drska i sve sam to savladao i dobio najbolje od nje, do vas je kako ćete sa njom. Ili ustanite ili se potrudite kao ja. Sve je od osobe do osobe, ali mi je više pun k*rac kao da je ona od kamena i kao da nije žensko. Njoj se konstano nabija na nos njena veza - govorio je on.

- Ti si na samom ulasku imao naviku da ispituješ učesnike "Elite" šta je to Anđela strašno uradila i ostavio si utisak da nisi gledao i da si kao pao sa Tajlanda pravo u "Elitu", a na kraju se ispostavilo da si bio upućen. Da li si se pravio lud? - pitala je voditeljka.

- Nisam se pravio lud, rekao sam joj da sam je komentarisao, pa i na "Zadrugoviziji", sa Šebezom sam bio na RED-u. Nisam znao za njenu diskvalifikaciju i mnogo stvari. Neke stvari smo rekli, a neke sakrili jer imamo pravo. Nije mi problem sve da kažem, ali ono što znam znam. Bilo mi je bitno da čujem o čemu se radi i zbog čega je ljudi ne vole i šta im je skrivila, pa i da saznam sve kroz njene sukobe. Nju mrze jer je pljunula, to je malo neverovatno. Ništa drugačije nisam dobio kao odgovor i sad je ona najgora na svetu - nastavio je Gastoz.

- Šta je značilo da je Ena loptica iz flipera? - pitala je voditeljka.

- Odnosilo se na Filipa i Mateju - rekao je Gastoz.

- Kao ti i Pavle - dodala je Ena.

- Ja sa Anđelom nisam spavao, kao ni Pavle - rekao je Gastoz.

- Ena je rekla da nikad nisi strastveno branio Anđelu kao što si nju - dodala je voditeljka.

- Tako se dešavalo, vreme je prošlo i neke stvari me iziritiraju. Koliko god da imam živaca za njene probleme isto tako sam i ja od krvi i mesa i ne mogu više da pustim neke stvari. Emocije nisu kao pre, verujem joj i sve više osećam da je moja i to mi smeta. Nekad reagujem burnije, ispadnem iz šina jer to ovde ne smem ni da pokažem, ali me zabole više ceo k*rac. Nisam došao sa dvora, znam ružne stvari da radim i pričam, ali se trudim da sačuvam imidž, ali iskreno nije moguće - govorio je Gastoz.

- Da li pominjanje sanduka za Lepog Miću pominješ kao svoj poraz? - pitala je Ivana Šopić.

- Ne, pomenuo sam sanduk čoveku koji kaže da Uroš ima sidu, koji podržava jer je Uroš maltretiran, čoveku koji je pomenuo njenog oca i stavio ga sa mom u s*ksualnu konataciju. Nacija me ne interesuje, sanduk jeste grub, ali i ovo je - odgovorio je Gastoz.

Autor: A. Nikolić