Otvorila sve karte: Aneli otkrila koliko ju je Luka povredio flertom sa Sandrom, pa priznala da li ga više voli od Janjuša! (VIDEO)

Ogolila dušu o svojim osećanjima!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" razgovarao je sa Aneli Ahmić o njenim odnosu sa Lukom Vujovićem i njegovom flertu sa Sandrom Obradović.

- On je meni rekao da može da ispoštuje da ne radi zaj*bancije sa Sandrom, kad smo se probudili Ivan mi je rekao da pričaju. Meni su rekli u pabu da me Ivan loži, ali ja sam znala da je to istina. On je rekao da će to da ispoštuje, a to nije ispoštovao. Ja sam odlučila juče kad sam to videla da više neću da ostajem. Ja sam njega stalno pitala zašto gleda, a on mi je govorio da sam bolesna i da ne gleda. Jednom me je uhvatio za ruku, išli smo da šetamo, a kad je Dača prošao on je meni pustio ruku jer će to da kaže on Sandri. Mene je jedino blam jer sam govorila da ne želim da uđem u vezu jer ću da ispadnem budala - govorila je Aneli.

- Aneli sad je rekao da isapdaš budala i da ćeš da se pomiriš sa njim - dodala je Jelena.

- Je l' ga voliš kao Janjuša? - pitao je Milan Milošević.

- Ne volim ga kao Janjuša, sa Janjušem je bilo prejako... Mi smo imali odnose i sve to. Sa Lukom nije došlo do toga, ali strast je bila velika i sve više se približavao i osećanja sa moje strane su rasla. Osećam se izdano. Ja Sandru nisam nikad krivila, ona ima pravo da ga provocira i da radi šta hoće - nastavila je Ahmićeva.

- Sandra, što on ovo radi sa njom? - pitao je Milan Milošević.

- Zaj*bava je, nema šta da radi ovde - rekla je Sandra.

- Meni se Aneli sviđa, moj rijaliti će biti posvećen njoj. Ja ću biti tu za tebe - poručio je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić