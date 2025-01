Glumi ribu koja nema emocije, smešna je: Gastoz priznao da li je bacio oko na drugu devojku, Anđela ga potkačila za Sofiju! (VIDEO)

Ogolio dušu o svojim osećanjima!

U toku je emisija "Pretres nedelje" i voditelj Milan Milošević na samom početku pokrenuo je temu o raskidu Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić.

- Koliko ima veze tvoja izjava da ćeš da je šutneš kao kantu kad ti se svidi neka druga?

- Nema veze, ako imam m*da da raskinem imam m*da i to da kažem. Mogu da joj kažem šta god da poželim, nisam imao vremena ni kad neko da mi se svidi jer sam samo njoj posvetio vreme. Ako sam nekoj devojci posvetio vreme kao Anđeli i flertovao tako, neka kaže i demantuje me. Prvi put sam ostao veran. Juče mi nije bilo dobro, danas mi je bolje. Naravno da mi nije svejedno. Najgore mi je bilo kad smo spavali jedno pored drugog. Meni nije bilo dobro dok sam ležao pored nje, mislio sam da će nešto da pokuša dok je čekala frizera - govorio je Gastoz.

- Možda ću nekome da poželim laku noć - dodala je Anđela.

- Ona je sad besna i glumi ribu koja nema emocije, za mene je ona jedno malo dete i to toliko loše radi da mi je smešna. To je njen izbor, neka gura kako ona hoće. Od početka je kako hoće, pa neka bude i sad. Ona je jedan kvalitetan čovek i bilo bi mi krivo da do kraja sezone ne progovorimo. Ona da se nije primila kao majmun od ovoga se ništa nije desilom, ona je potvrdila da ja mislim da je on štekara - pričao je on.

- Kako komentarišeš priče da si iskoristio Anđelu i da si imao kompleks da smuvaš najbolju ribu i da nikad nisi imao emocije prema njoj? - upitao je Milan Milošević.

- Ljudi mene znaju, ako neko za stolom kaže da sam folirao, pa zamisli meni da treba priča. Ja sam stvarno odlepio za njom i stvarno sam hteo da uhvatim to što su me plašili. Hteo sam da vidim što prave demona od devojke, oni pričaju gluposti. Ona je predivna osoba, ali kad sednemo za sto ona se podemoni - pričao je Gastoz.

- Kad ti je pala klapna? - upitao je voditelj.

- Nekako me je ugasila - rekao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić