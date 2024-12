Otvorila se o svojim osećanjima!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Naredno pitanje pročitao je Milici Veličković.

- Da li si ljuta na Gastoza, jer je rekao da ste svašta radili kod njega gajbi - glasilo je pismo.

- Nije to rekao, Terza je pokušao da mu ubaci reči u usta. To što sam rekla da bih volela da je on otac mog deteta, mislila sam zbog toga što više on brine o detetu, a ne ovaj monstrum. Gastoza sam napolju baš hvalila - rekla je Milica.

- Pitanje za Milicu. Da li još voliš Terzu - glasilo je pitanje.

- Ne, gadi mi se i odvratan je. Ne volim ga ni kao oca deteta, ni kao muškarca, ali jedva čekam da me prođu te emocije i da budem ravnodušna. Mislim da je presudan momenat bio kad je dozvolio da se o bebi priča tamo - kazala je Milica.

- Ti bi njega čekala, da ovo nije bilo ovako. Mene zanima, koju je priču on plasirao Sofiji - pitao je Gastoz.

- Volela sam ga najviše na svetu, u momentu kad je ušao. Mislila sam da i on voli bebu i mene, mislila sam da će biti idealan otac - rekla je Veličkovićeva.

- Da su bili malo suptilniji, da li bvi tvoja reakcija bila ista - upitao je Gastoz.

- Ne, samo bi mi bilo lakše za gledanje - rekla je Milica.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković