Drago mi je što je osetio kako mi je bilo četiri godine: Aleksandra šokirala sve, posle svega spremna da ljubavi sa Milovanom pruži novu šansu? (VIDEO)

Otvorila dušu o svojim osećanjima!

Počela je još jedna debata, a današanja tema bila je da li odnosi moglu da se nastave nakon dvostruke prevare.

Jednu grupu činili su Ivan Marinković, Nenad Macanović Bebica, Milana Šarac, Aleksandra Nikolić i Miljana Kulić, a drugu Anđela Đuričić, Sofija Janićijević, Stefan Karić, Milovan Minić, Ena Čolić.

- Aleksandra, da li se osećaš prevareno sa Milovanove strane kad je išao kući kod žene? - pitao je Đedović.

- Da, osećala sam se tako. Osećala sam krivicu, ali nisam trebala. Pošto je on to radio, imala sam pravo da uradim i prevarim. Mi smo milion puta pričali na tu temu, ali bi se uvek završilo svađom i da on nema poverenje u mene. Odgovaralo mu je da ima slobodu pored svoje žene. Ja sam rekla da bih se razvela na njegovom mestu, ako već ne voli ženu - govorila je ona.

- Da li je voleo tebe? - dodao je Marko.

- To morate njega da pitate. Nije mi bilo dovoljno ljubavi i osećaja da me istinski voli jer je išao kući. Mislim da je na taj način hteo da produži vezu sa mnom i brak sa njom. Meni su sad jako pomešane emocije, ali mislim da ne bismo mogli da nastavimo posle svega što se desilo jer tako ne treba. Mislim i da pokušamo da ne bi bilo kao pre. Kad sam bila sa bivšim mužem on je meni to prebacivao svaki dan. Šta bi bilo kad bi bilo i akd bi došlo do toga, verovatno bi puklo. Žao mi je što je ovo video, jer ja sam njega jednom videla sa ženom i znam koliko mi je teško bilo. Videti očima je teško, ali bilo je i meni jako teško - nastavila je Aleksandra.

- Ispada da je ona svako veče prelazila preko prevare - dodao je Karić.

- Da li ste sad jedan jedan, pa možete da nastavite odnos? - pitao je Marko.

- Nisam se takmičila. Meni se skupilo tuge, nervoze i bola. Imali smo oboje strwes, brinula sam se, on se pogubio u lažima i imali smo dosta problema. Moje emocije su se poremetile kad sam ušla ovde i kad sam bila sama sa sobom, pa sam se zapitala dokle mislim ovakav život da živim? On je meni govorio da me razume. Rekao je da će pred ulazak da kaže ženi kad krene rijaliti, a ja sam mu rekla da čeka. Nisam imala plan da se desi nešto ovde. Ja se ovde često prispitujem, sve je bilo spontano. U jednu ruku mi je žao što je sve gledao, a na neki način drago što je osetio i video kako je meni bilo četiri godine - pričala je ona.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić