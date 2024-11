'PREGLED JE BEZBOLAN, ŽENE PREGLEDAJTE SE NA VREME!' Mobilni mamograf ostaje na Kalemegdanu do 15. novembra!

Zbog velikog interesovanja, mobilni mamograf za besplatne mamografske preglede, koje sprovodi Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" uz podršku Ministarstva zdravlja, ostaće na Kalemegdanu do petka, 15. novembra, rekla je za Tanjug dr Radoljupka Radosavljević, kordinatorka programa za skrining raka dojke.

Mobilni mamograf je postavljen na Kalemegdanu 4. oktobra i tamo će biti na raspolaganju zaključno sa petkom, 15. novembrom, rekla je ona, dodavši da je radno vreme mobilnog mamografa svakog dana od 10.00 do 16.00 časova.

- Mi smo zakazali dosta pregleda. Do sada je u ovoj akciji samo na Kalemegdanu pregledano oko 1.800 žena, ali smo rešili da do kraja akcije 15. novembra - pružimo priliku i ženama koje nisu uspele da zakažu pregled putem telefona da dođu direktno ovde u mamograf i do popune termina sve žene će biti pregledane - rekla je dr Radosavljević.

Prema njenim rečima, ima još slobodnih termina i sve žene koje ne budu uspele da zakažu pregled putem telefona, mogu da dođu direktno na Kalemegdan sa ličnom kartom, i ukoliko je poseduju, zdravstvenom knjižicom.

- Pregled je predviđen za sve žene starosti od 45 do 69 godina koje u poslednje dve godine nisu uradile mamografiju, kao i posle 40. godine ukoliko je bliska srodnica obolela i lečena od raka dojke - precizirala je dr Radosavljević.

Kada se otkrije na vreme, rak dojke je izlečiv u visokom procentu, metode lečenja su poštedne, a kvalitet života obolele žene je očuvan, ukazala je ona.

- Zato je važno uraditi pregled koji je bezbolan, kratko traje, a doze zračenja koje se emituju su zanemarljive - zaključila je dr Radosavljević.



Autor: Jovana Nerić