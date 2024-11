OGLASIO SE RHMZ Hitno upozorenje na sneg i zahlađenje

Sutra će u Srbiji biti oblačno i hladno, na severu suvo, a u ostalim delovima zemlje u nižim predelima padaće kiša i susnežica, dok se u brdsko-planinskim predelima očekuje sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača od pet do deset centimetara.

U toku noći na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije očekuju se padavine, u nižim predelima mešovite, kiša, susnežica i sneg, a u brdsko-planinskim predelima sneg, stoji u najavi RHMZ od 22:30 sati.

Sutra (14.11.) oblačno i hladno, na severu suvo, a u ostalom delu zemlje sa padavinama, u nižim predelima kiša i susnežica, a u brdsko planinskim predelima sneg.

Ujutru i pre podne očekuje se više padavina i to naročito na jugu i istoku Srbije gde je sneg ponegde moguć i u nižim predelima. U brdsko planinskim predelima doći će i do formiranja manjeg snežnog pokrivača visine od 5 do 10 cm.

U Beogradu će sutra biti oblačno i hladno, na širem području grada ujutro i pre podne sa slabom kišom, a ponegde i sa kratkotrajnom susnežicom. Očekuje se slab i umeren, severozapadni vetar i temperatura bez većeg kolebanja - od dva do četiri stepena.

