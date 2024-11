Jeremić: 90 odsto muškaraca HPV pozitivno, oboljevaju sve mlađe žene

Igor Jeremić - specijalista ginekologije i akušerstva sa fokusom na HPV virus - izazivač raka grlića materice, upozorava da se svake godine javlja sve više tipova HPV infekcije, da virus mutira i postaje sve agresivniji i naglasio da su žene koje oboljevaju sve mlađe, te da je važno da svako ko ima bilo kakav zdravstveni problem izabere usko specijalizovanog lekara jer su tada greške svedene na minimum.

''HPV infekcija ne daje simptome, danas postoji više od 150 tipova HPV virusa, a preko 50 ih izaziva rak grlića materice i svake godine sve više mutiraju i agresivniji su'', rekao je Jeremić za Tanjug i naglasio da je situacija ozbiljna kada se simptomi pojave.

On ocenjuje i da je 90 odsto muškaraca HPV pozitinvo i sa ženama su zajedno prenosioci rizičnih tipova koji su izazivači raka grlića materice.

"Godinu, dve, tri, pre nego što se promeni Papa nalaz na gliću postoje jasni znaci HPV infekcije", rekao je Jeremić koji je podsetio da test pokazuje rezulte na 30 tipova i da zato čujemo priču ''ja sam HPV negativna a imam problem''.

Kaže da se, kada je počinjao karijeru pre dve decenije, znalo da karcinom izaziva 16 do 18 tipova.

"Danas se zna da više od 50 tipova izazivaju karcinom grlića matrice", rekao je on i dodao da se zato dešava da postoje žene koje imaju uredan Papa test i negativan HPV nalaz, a imaju invazivni karcinom te da je upravo zato važno ne koliko puta neko ide na preventivni pregled i gde, već kod koga.

Prema njegovim rečima, zato je važno znanje i iskustvo da stručnjak na vreme uoči promene i ne čeka da to pokaže protokol - Papanikolau test, HPV test i kolposkopija, jer je tada već kasno.

"Kad je Papanikolau promenjen, to je već znak da je HPV napravio promene na ćelijama. Promenjen Papa kaže da uradimo HPV tipizaciju, znači tražimo još jedan papir. A ako se pogleda grlić imaš znake, AW epitel... Tu su sve jasni znaci HPV infekcije", kazao je Jeremić koji mesečno uradi i 500 do 700 kolposkopija i kome dolaze i žene iz celog sveta na pregled.

Kaže da se često čuje od pacijentkinja da su im lekari rekli da imaju promenu na grliću, ali da to nije ništa, da treba sačekati par meseci, a ne opišu šta su videli, te da se postavlja pitanje kako onda znaju da nije ništa kada se sve tačno zna kako i šta izgelda i kako se razvijaju simptomi.

Prema njegovim rečima, inkubacija možda da traje i tri godine.

"Kod mlađih obično sve ide jako brzo...jednostavno zbog velike mutacije i velikog malignog potencijala HPV tipova, imate mnogo brže napradovanje. Devojke izgube nevinost i za godinu dana imaju tešku prekancerozu. I sad, ako čekate sve protokole neminovno je da će devojka doći u problem pre ili kasnije", kazao je on.

Naglašava da je imao devojčicu sa 17,5 godina sa invazivnim karcinomom grlića materice i od 14 godina sa dijagnozom prekanceroze.

"Realnost je drugačija od statistike koja kaže da oboljevaju žene sa 50 i više godina", rekao je Jeremić koji je dve godine zaredom predsedavajući na Svetskom kongresu ginekologa u delu o HPV-u.

Kaže da ima tehniku koju je 2005. doveo u Evropu iz Amerike - i da se uz pomoć te radio-talasne LOOP excizije problem mikroinvazivnog karcinoma i početni karcinom grića materice reši za nekoliko minuta.

"Poruka za žene je, za sve što vas muči, birajte usko stručne lekare za sve oblasti, pa i ginekologiju. Ako imate poremećaj ciklusa, policistične jajnike imate ljude koji su specijalisti ginekologije, sa suspecializacijom endokrinologije. Ako imate problem sa začećem, idite kod specijalista za vantelesnu oplodnju. Ako imate problem u trudnoći, idite kod eksperta za 4D ultrazvuk. Ako imate HPV, idite kod najboljih za to. Tada je mogućnost za grešku svedena na minimum", rekao je Jeremić

"Nedeljno imam jednu pacijentkinju, mlađu od 25 godina, koja ima uredan Papa test i tešku prekancerozu. Barem dve pacijentkinje mesečno, koje imaju uredan Papa i jednu koja je HPV negativna, a koja ima karcinom grlića materice", rekao je on i ocenio da su osnovni razlozi zbog čega neko stigne do karcinoma grlića materice ne to što je ležeran i ne ide na preglede, već nepoznavanje HPV infekcije od strane ginekologa.

"Zato što godinu, dve, tri, pre nego što se promeni Papa nalaz na grliću postoje jasni znaci HPV infekcije. U evropskim zemljama se čeka promena Papa nalaza, pa tek onda da se uradi kolposkopija, pa tek onda biopsija...A to znači da si ti izgubio 2-3 godine", kazao je Jeremić.

Autor: Dalibor Stankov