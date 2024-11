Nova bolest zavisnosti u Srbiji! Krize hvataju kao kod teških zavisnika - emotivna praznina glavni okidač!

U poslednje vreme veliki broj Srba navučen je na onlajn kupovinu, pokazala su najnovija istraživanja. Stručnjaci za Informer tvrde da ovakav vid nekontrolisane kupovine dovodi do zavisnosti.

Emotivna praznina može biti glavni okidač za nekontrolisanu onlajn kupovinu, ističe psiholog Jovana Stojković.

- Nekontrolisana onlajn kupovina usko je povezana sa emotivnom prazninom koju potrošač oseća. Mnogi su odrasli uz čuvenu rečenicu: "Idi kupi nešto sebi da se oraspoložiš!", i taj osećaj koji su imali tokom odrastanja, imaju i sad prilikom onlajn kupovine. Ovakva vrsta zavisnosti bliska je sa svim ostalim bolestima zavisnosti, jer nadražuje isti deo mozga - navodi psiholog.



Kako ističe naša sagovornica, potrošači brzo ulaze za začarani krug masovne kupovine kako bi zadovoljili svoje unutrašnje potrebe.

- Prilikom nepromišljene masovne onlajn kupovine mi sebe nagrađujemo na neki način, ali takva vrsta nagrade je pogrešna i kratkotrajna. I onda ulazimo u začarani krug, kada nas "popusti" taj osećaj, mi ponovo kupujemo, kako bi opet sebe nagradili - rekla je Stojković.

Ključni razlozi za pronalaženje utehe u onlajn kupovini jesu emocionalni problemi, koji mogu prerasti u opsesiju.

- Osnov zavisnosti od kupovine jesu emocionalna praznina i određeni emocionalni problemi, poput depresije, samoće i anksioznosti. Imala sam primer u svojoj praksi da je žena bila usamljena u braku, a da je svoje zadovoljstvo ispoljavala kupovinom stvari za kuću i nekako se emotivno vezivala za te stvari - ističe psiholog i dodaje:

- U stanje zavisnosti od kupovine se brzo upada. Ljudi obično primete kada preteraju ili im okolina skrene pažnju, međutim, radi svog zadovoljstva oni nastave da kupuju ali vešto kriju. Isto kao osoba koja je na dijeti, pa pred drugima gladuje, a onda se najede kad je sama. Dakle, oni nastave sa nekontrolisanom kupovinom, ali kriju, jer znaju da neće biti podržani od strane najbližih ili okoline.

Potrošači mogu odustati od kupovine i nakon 14 dana



Predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Goran Papović rekao je za Informer da prilikom onlajn kupovine potrošači imaju rok od 14 dana da odustanu od iste.

- Prilikom onlajn kupovine, kod registrovanog pravnog lica i domaćeg brenda, potrošači imaju 14 dana od momenta kupovine da odustanu od iste. Takođe, ovo zakonsko pravilo važi i za sve vrste prodaje van prodavnice, pod to spada ne samo svaka vrsta onlajn kupovine već i prezentacije. Ovo nije slučaj kada je strana kompanija u pitanju, jer su tada drugačija pravila koja variraju od kompanije do kompanije, i to je neka druga politika poslovanja - istakao je Papović.

Podsetimo, u poslednje vreme beleži se visok procenat internet prevara kojim se bave sajtovi za onlajn kupovinu. Najnoviji slučaj jeste marketinški trik kojim se služi aplikacija "Temu" prilikom koje varaju kupce za krajnju cenu proizvoda.



Autor: Jovana Nerić