PAŠĆE 20 CM SNEGA, POGLEDAJTE DETALJNU PROGNOZU! Temperatura pada na - 9, a do kraja novembra stiže TOTALNI obrt

Za vikend suvo uz niske oblake i maglu, a početkom sledeće nedelje vetrovito i toplije uz kišu povremeno. Od srede do sledećeg vikenda veoma promenljivo uz prolazna pogoršanja, kišu, sneg, a snežne padavine se povremeno očekuju i u nizijama. Posle 25 novembra stabilnije i toplije.

Danas i sutra suvo ali uz pojavu magle i niskih oblaka te bi u tim predelima bilo često tmurno i vrlo hladno, a nad ostalim u više sunca toplije, posebno sutra. U mestima gde bude magle maksimumi dalje do +4 stepena Celzijusa, a nad ostali predelima od +7 d0 +14 stepeni Celzijusa, piše Marko Čubrilo u novoj prognozi vremena za Srbiju.

U ponedeljak i utorak naš region će se nalaziti u toplom sektoru jakog ciklona gde će uz sve jače jugozapadno strujanje priticati topao vazduh. Povremeno će biti prolazne kiše, posebno u utorak. Jutra toplija uz ređu pojavu mraza, a tokom dana relativno toplo uz maksimume od +7 do +15, a u utorak i oko +18 stepeni Celzijusa ponegde. Južni i jugoistočni vetar u pojačanju, posebno duž Jadrana, na planinama i u košavskom delu regiona.

U sredu tokom dana premeštanje jakog hladnog fronta sa padavinama i zahlađenje prvo na severozapadu, a tokom dana i nad ostali delovima.

Padaće kiša, a kako navodi Čubrilo, preko 800mnv kiša će brzo preći i sneg. Osim na planinama sneg se učekuje i u nižim predelima te je u sredu posle podne i u toku noći ka četvrtku moguće formiranje snežnog pokrivača i u nizijama. U zoni fronta vetar na kratko vrlo jak, severozapadni.

U sredu dnevni maksimu od 0 na severozapadu do oko +16 na jugoistoku regiona, posle podne u padu i na jugoistoku regiona. U četvrtak hladnije, nad južnim i središnjim predelima ponegde slabe padavine u obliku susnežice i snega, preko 500mnv uglavnom sneg, uveče prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab, pre podne severozapadi, posle podne južni i jugozapadni, a dnevni maksimu od +2 do +9 stepeni Celzijusa.

U petak, novo, jače, pogoršanje već rano jutro zahvata zapadne, a tokom dana i ostale predele. Biće vetrovito, ispred ciklona uz vrlo jak do olujan južni vetar koji će u hladnom sektoru ciklona okrenuti na severni smer.

Uglavnom će u nizijama biti kiše u susnežice koja će brzo prelaziti u sneg dok će preko 700mnv padati samo sneg. Dnevni maksimum u petak od 0 do +6 stepeni Celzijusa. Za sada stoji da bi nizije regiona u sledeću subotu imale uglavnom od 2cm do 7cm snega, dok bi na planinama on lokalno prelazio i 20cm, stoji u prognozi.

Stabilizacija uz jutarnji mraz i do -9 stepeni Celzijusa se očekuje za sledeći vikend, dnevni maksimumi u početku još dosta niski ali od 24.11. u porastu te bi se snežni pokrivač ako ga i bude brzo topio.

Kraj meseca verovatno relativno topao, dok je novo zahlađenje moguće u prvim danima decembra.

Pred nama je vrlo dinamičan period, česte padavine koji će značajno ublažiti ili prekinuti sušu, planine će dobiti svoj prvi konkretniji sneg, koji je u manjoj meri moguć i u nizijama.

Neće to biti nikakno zavejavanje uz veliki sneg, a vreme će biti tipično kasno-jesenje kada je i normalno da se prvi sneg javi i u nizijama. Posle 24.11. će verovatno otopliti, dok je novo zahlađenje moguće početkom decembra, zaključuje Čubrilo.

Autor: Dubravka Bošković