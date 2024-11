Beograđanku lopovi opljačkali usred bela dana, a onda se ŠOK OBRT

Beograđanka postala žrtva džeparenja usred grada

Baš kada je izgubila svaku nadu da će novčanik ikada pronaći, usledio je neverovatan obrt koji joj je vratio veru u ljude

Jedna Srpkinja otkrila je da je nedavno prošla kroz neprijatno iskustvo usred Beograda, kad je postala žrtva džeparenja. Ipak, ono što je počelo kao nemila situacija završilo se kao priča o ljudskoj dobroti.

Na svom Iks profilu "MB_možda", Beograđanka je otkrila da su su joj dvojica momaka ukrali novčanik usred grada. Međutim, baš kada je izgubila nadu da će ga ikada pronaći usledio je potez jednog potpunog stranca koji joj je vratio veru u ljude i njihovu dobrotu.

"Danas sam i ja postala žrtva džeparenja usred Beograda. Naravno, osetim, okrenem se, sabijem tog momka uza zid, ranac mi otvoren, nema novčanika… On viče 'nisam, nisam, ortak se sklonio iza kola', ja ga ispipala, nije novčanik kod njega, vikala, naguravala se sa njima. I na kraju oni pobegoše niz ulicu. Takvu nemoć odavno nisam osetila…

Otkazala kartice telefonom, vratila se u firmu i zvoni mi telefon, portir me pita da li sam izgubila novčanik. Neki divni i prepošteni čovek je prevrnuo pola grada da me nađe i da mi donese novčanik. Čast nije hteo ali veru u ljude i čovečnost mi je vratio", napisala je ona pa dodala:

"Kupila najveći ferero, lindt, neko vino, nes i odnela mu popodne. Hvala mu do neba, stvarno je car, neka ga sreća prati i dobro da mu se vrati... Čovek je našao moju firmu, mene, baš se iscimao ljudski, odvojio i vreme i energiju, to je bila moja impresija, to je ono što me je zaista obradovalo".

"Divan kraj, svaka mu čast"

Objava je izazvala brojne reakcije korisnika Iks-a koji su u komentarima pohvalili nesebičan gest neznanca ali i Beograđanke.

"Svaka mu čast, a i tebi!", "Posle svake loše situacije, pojavi se neko da vrati veru u dobro", "Divan kraj, svaka mu čast", "Bravo za oboje. Tako se odvija priča kad su ljudi normalni. Ja tako našao novčanik. Tražio vlasnika. Našao ga na Fejsbuku, poslao poruku. Našao mu telefon, zvao ga. Popodne zvoni policija. Odvedoše me kod tužioca jer nisam odneo novčanik u policiju. Krivično delo utaja. Zaprećena kazna 1 godina zatvora", pisali su oni.

Autor: Snežana Milovanov