Sneg sa grmljavinom moguć u Srbiji: Hladni front juri prema našoj zemlji, evo kada stiže i šta nam donosi

Još danas u Srbiji će biti stabilno, u većini predela i sunčano. Više oblaka biće na severu Srbije, ponegde sa kišom. Uskoro stiže i nagli preokret vremena.

Ovu promenu vremena doneće veoma snažan ciklon, koji će se svojim centrom premeštati narednih dana preko severne i centralne Evrope dalje ka Baltiku.

Ovaj ciklon Srbiji će doneti prvo priliv toplije vazdušne mase, uz južna strujanja i jake južne vetrove, naročito na planinama i u košavskom području.

Maksimalna temperatura biće od 12°C na severu Vojvodine do 18°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 16°C.

Očekuje se oblačno i kišovito vreme, a ponegde će biti i pljuskova.

Kako se centar ciklona bude odmicao dalje na istok, uslediće sa severozapada prodor vrlo hladne vazdušne mase i to u sklopu hladnog fronta, a i strujanje će biti u skretanju na severno.

Hladni front na svom putu usloviće da južni vetar bude u skretanju na veoma jak, na udare i olujni severozapadni. Atmosfera može burno da odraguje, pa lokalno kiša može biti praćena i pljuskovima sa grmljavinom, a kako se očekuje i drastičan pad temperature vazduha, a zbog postojanja konvektivnih oblaka, ponegde čak i sneg može biti praćen grmljavinom. Dakle, lokalno bi bilo pljuskova snega i vrlo krupnih pahulja sa grmljavinom, uz formiranje snežnog pokrivača.

Sneg sa grmljavinom, iako je veoma retka nije neuobičajena na našem području, a veoma je česta na istočnoj obali Japana, na planinama okrenutim ka Jadranskom moru i kod jezerskog efekta snega kod Velikih jezera u SAD ili u oblasti Crnog mora.

U toku večeri sneg će početi da pada u svim brdsko-planinskim predelima, a tokom večeri i noći ponegde i u nižim predelima. Kiša bi prešla u sneg prvo u Bačkoj, Sremu, na širem području Beograda, u zapadnoj i centralnoj, a kasnije i na jugoistoku Srbije. U Metohiji se očekuju obilni pljuskovi sa grmljavinom.

U četvrtak nakon vetrovitog jutra, tokom dana vetar u slabljenju i biće vrlo brzo u srketanju na južni, što će biti uvod u novu promenu vremena, pod uticajem novog ciklona.

Ovaj snažan ciklon već u noći ka petku i tokom petka doneće Srbiji prolazno vrlo jake i obilne padavine, ali i olujne južne vetrove, koji će ponovo biti najjači na planinama i u košavskom području sa udarima od 80 do 100 km/h. Kako ciklon bude odmicao dalje na istok, uslediće prodor hladnog fronta, ali i hladne vazdušne mase, uz skretanje vetra na jak severozapadni, pri prodoru hladnog fronta i sa olujnim udarima, a potom u slabljenju.

U brdsko-planinskim predelima očekuje se povećanje snežnog pokrivača, dok bi se manji snežni pokrivač formirao i u nižim predelima.

Prema trenutnim prognozama u brdsko-planinskim predelima od srede uveče do subote ujutro formirao bi se snežni pokrivač od 10 do 30 centimetara, lokalno i više, a u nižim predelima od 5 do 20 cm, lokalno i više, a u Beogradu od 5 do 15 centimetara.

S obzirom na to da se sledeće sedmice očekuju nepovoljne vremenske prilike, a biće i olujnih udara vetra, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama.

U petak prema kraju dana smirivanje i stabilizacija vremena, pa će tokom sledećeg vikenda biti suvo, ujutro uz maglu i umeren do jak mraz. Tokom dana biće prohladno, a potom će sledeće sedmice uslediti postepeni porast temperatura.

Kada je reč o temperaturi, ona će sledeće sedmice imati veoma izražene oscilacije, a pod uticajem ciklona očekuju se i česte padavine.

pročitajte još Kako da razlikujete mudru ženu od površne? Čuveni filozof tvrdio je da su 2 stvari bitne

Autor: Marija Radić