EVO GDE ĆE NOĆAS U BEOGRADU PADATI SNEG: Ujutru temperatura U MINUSU, a uz košavu će nam biti još hladnije! Ovako će biti vreme narednih 10 dana

Na području Beograda posle podne će biti oblačno, povremeno sa kišom. Temperatura će biti u osetnom padu, a vetar u skretanju na umeren i jak severozapadni, saopšti je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). U prestonici će se narednih dana smenjivati padavine - kiša, susnežica, sneg, imaćemo pojačan vetar, ali i suvo promenjivo vreme sa sunčanim intervalima.

RHMZ „žutim“ alarmom za Beograd upozorava i dalje na jak vetar, košavu. Ovo upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno. Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako se planiraju aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku.

Zbog udara vetra većih od 17 m/s su moguće:

problemi u građevinarstvu - naročitu u radu sa kranovima

indirektna opasnost od povređivanja ljudi i životinja, otežava već tešku situaciju ( šumski i drugi požari, ekološka katastrofa, ometanje akcija spašavanja)

Uticaji se odnose na dobro i redovno održavane objekte tvrde građe, zdravo drveće i slično.

Kako je za „Blic“ najavila meteorolog RHMZ Nevena Živanović u Beogradu će „posle podne temperatura pasti, tako da će u toku noći između srede i četvrtka na širem području grada biti od -1 do 2 stepena.

- Zbog toga, naročito u višim delovima grada, ima uslova da kiša pređe u susnežicu i sneg, ali neće doći do formiranja snežnog pokrivača – rekla je Živanović.

Vremenska prognoza za Beograd za četvrtak

Posle najtoplijeg dana ove nedelje, u četvrtak će u Beogradu minimalna temperatura biti samo 1-2 stepena, a maksimalna dnevna temperatura 7-8 stepeni Celzijusa.

Očekuje se da u glavnom gradu bude promenjivo oblačno i suvo, suvo bez padavina.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za petak

RHMZ je za 22. novembar za Beograd upalio dva „žuta“ meteoalarma, zbog jakog vetra i snega i leda. Uz košavu se očekuje formiranje povećanje snežnog pokrivača. Upozorenje se odnosi na moguće probleme u saobraćaju i transportu zbog snega na putevima i klizavih puteva.

U petak pre podne će u Beogradu malo da otopli, dnevna maksimalna temperatura će biti 9 stepeni Celzijusa, dok će jutarnja biti 3-4 stepena.

Usled novog premeštanja hladnog fronta, tokom popodneva će doći do novog pada temperature i novog prelska kiše u sneg. Pre podne će duvati jak južni i jugoistočni vetar koji će sa prolaskom fronta i obaranje temperature skrenuti na severozapadni.

-U Beogradu se očekuje kiša, i u drugom delu dana sa padom temperature postoje uslovi da u nekim delovima grada kiša pređe u susnežicu i sneg. Prema trenutnom prognističkom materijalu ima uslova da u petak u drugom delu dana dođe do formiranja manjeg snežnog pokrivača i u Beogradu – rečeno je za „Blic“ u RHMZ.

Vremenska prognoza za Srbiju za vikend

U subotu će u Beogradu suvo i promenjivo oblačno. Najniža temperatura će biti -1 do 0 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna 5-6 stepeni.

U nedelju će otopliti i očekuje se da bude pretežno sunčano vreme. Minimalna temperatura vazduha će biti 0 stepeni Celzijusa, a maksimalna dnevna 11 stepeni Celzijusa.

Vremenska prognoza za Beograd od 25. novembra

Prema izgledima vremena RHMZ za Beograd, od ponedeljka 25. novembra do 15. decembra biće „malo svežije vreme za ovo doba godine sa češćom pojavom kiše ili susnežice, koja će u noćnim i jutarnjim satima prelaziti u sneg, uz povremeno formiranje snežnog pokrivača.

Kiša će prelaziti u susnežicu i sneg

Intenzivnije padavine u trećoj dekadi novembra su moguće, osim sada u petak i 28. i 30. novembra. U periodu od 26. do 30. novembra duvaće umerena do jaka košava.

Minimalna temperatura će biti -1 do 5, sredinom treće dekade novembra, i prvih 15 dana decembra na širem području grada i do -4 stepena. Maksimalna dnevna temperatura će biti od 5 do 10 stepeni, a srednja dnevna od 3 do 7 stepeni.

Autor: Dubravka Bošković