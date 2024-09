POGLEDAJTE KAKO ĆE SE PLJUSKOVI KRETATI SRBIJOM PO SATIMA: Evo do kada će padati kiša i gde se očekuju NAJJAČI udari

Danas će u Srbiji biti hladno, vetrovito i kišovito. Kako je najavio Republički hidrometeorološki zavod, biće hladno uz umeren i jak severozapadni vetar, koji će na istoku imati olujne udare.

Prema radarskim snimcima sa sajta "Vreme i radar" kiša će padati ceo dan.

Dnevna temperatura je u padu za 10 do 15 stepeni u odnosu na juče i u većini mesta biće u intervalu od 12 do 16 stepeni, na istoku ponegde i do 19.

Posle podne i uveče očekuje se postepeni prestanak padavina, prvo na severozapadu.

Kako najavljuje RHMZ, i početkom sledeće sedmice biće hladno, dok će tokom dana biti sunčano i postepeno toplije.

Kako će se kretati pljuskovi po Srbiji?

Sudeći prema prognozama sajta "Vreme i radar" kiša će u Srbiji padati tokom celog dana.

Najintenzivnije padavine biće u toku prepodneva, a oko 17 časova očekuje se da će padavine oslabiti.

U 11 sati padavine će biti intenzivne u Beogradu, Novom Sadu, Loznici, Valjevu, Čačku, Kragujevcu, Novom Pazaru i Prištini.

Oko 13 sati, prema radaru, padavine bi trebalo da oslabe u prestonici, ali kiše će i dalje biti, pogotovo u zapadnim krajevima Srbije.

Već oko 15 časova, padavine će oslabiti, ali će se najjači intenzitet kiše zadržati u okolini Beograda pogotovo Obrenovcu, Ubu, Lazarevcu i Inđiji.

Oko 17 sati padavine će se premestiti ka Kragujevcu, Čačku, Kraljevu, Gornjem Milanovcu, Ivanjici i Trsteniku.

U 19 sati, kiša bi trebalo da prestane da pada na severu Srbije, kao i u Beogradu, dok će padati slabijim intenzitetom u južnijim krajevima: Kruševcu, Prokuplju, Kopaoniku, Trsteniku.

Oko 21 sat kiša će oslabiti, a jače padavine biće moguće samo na području Vranja i Leskovca.

Potpuni prestanak padavina očekuje se oko ponoći.

Autor: Snežana Milovanov