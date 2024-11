SNAŽAN CIKLON NA VRATIMA SRBIJE: Očekuju nas olujni vetar, obilna kiša i sneg, ali i jako ZAHLAĐENJE!

Srbiju je danas zahvatila kratkotrajna stabilizacija vremena, ali uskoro sledi novi preokret vremena.

U naredna 24 sata prema našem području veoma brzo će se premeštati vrlo snažan ciklon sa Atlantika, koji će do Jadrana stići preko Apa, a potom noćas i sutra zahvatiti i Srbiju i naš region.

Već u noći ka petku sledi jače naoblačenje, uz pojačanje južnog vetra.

U petak ujutro širom Srbije očekuje se veoma jak južni vetar, na planinama i košavskom području uz olujne udare i do 100 km/h.

Hladni front sa kišom i jakim severozapadnim vetrom već rano ujutro zahvatiće sever i zapad Vojvodine, pa će tamo od jutra padati jaka kiša, uz jak severozapadni vetar, a temperatura će biti oko 5-6 stepena.

U ostalim predelima Srbije očekuje se kratkotrajno otopljenje, uz temperature od 10 do 16 stepeni, lokalno zbog fenskog efekta južnog vetra u zapadnim i centralnim predelima Srbije i do 18 stepeni.

Prema sredini dana celu severnu, zapadnu i centralnu Srbiju zahvatiće hladni front, uz jak, na udare i olujni severozapadni vetar i uz jaku kišu. Temperatura će u kratkom vremenskom intervalu biti u padu i za više od 10 stepeni.

Kiša će pri prodoru hladnog fronta i pri daljem zahlađenju preći u susnežicu i sneg, a najkasnije na jugu i jugoistoku zemlje gde će sve do popodneva biti relativno toplo.

Ponegde će kiša i sneg biti praćeni i grmljavinom, zbog veoma burnih procesa u atmosferi.

Kada zahlađenje sa kišom, potom i snegom stigne do juga i jugoistoka Srbije, padavine će u Vojvodini prestati.

Zapadne, jugozapadne i planinske predele Srbije sutra nakon zahlađenja očekuje još jedna snežna vejavica i mećava.

Očekuje se da do subote ujutro u nižim predelima padne od 5 do 15 cm snega, u brdsko-planinskim predelima od 10 do 20 cm, lokalno i više.

Najmanje snega biće na severu Srbije.

U Timočkoj i Negotinskoj Krajini veći deo dana suvo i hladno, temperatura oko 5 stepeni, a kiša i sneg očekuju se tokom noći.

U subotu još ujutro sneg na jugu i jugoistoku Srbije, potom u svim predelima suvo i hladno.

S obzirom na to da se do vikenda očekuju nepovoljne vremenske prilike, a biće i olujnih udara vetra, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama. Ogroman oprez biće neophodan i u saobraćaju.

Od nedelje sunčano i toplije, a sredinom sledeće sedmice više oblačnosti, ponegde i kiša, na planinama sneg, ali se ne očekuje značajnije zahlaenje.

Autor: Iva Besarabić