Poslodavac nije uplatio staž, a firma se zatvorila! Beograđanka u problemu - strahuje za penziju

Jednoj Beograđanki poslodavac nije uplatio četiri meseca staža. Za to je saznala nakon što joj prekinula ugovor o radu i sad se pita da li može sama sebi da uplati doprinose kako ne bi imala probleme kad bude odlazila u penziju.

"Radila sam nekoliko godina u firmi i dobila sam ponudu da pređem u drugu koja mi je ponudila veću platu. Dve godine nakon što sam dala otkaz otišla sam u PIO fond da proverim koliko ukupno imam staža. To sam uradila pre nekoliko meseci. Tad sam saznala da mi prethodni poslodavac nije uplatio četiri meseca", kazala je S. P. (43) iz Beograda.

Kako je objasnila, poslodavac je u međuvremenu zatvorio firmu i smatra da ne postoji mogućnost da joj ikad taj staž bude uplaćen. Strahuje da će zbog toga morati duže da radi kako bi ostvarila pravo na penziju.

"Jedino što ja vidim kao rešenje jeste da sama sebi uplatim staž kako ne bih morala da radim četiri meseca duže da bih ostvarila pravo na penziju. Međutim, nisam sigurna da je to uopšte moguće. Ne znam da li radnici mogu, u takvim situacijama, sami sebi da uplaćuju staž", rekla je sagovornica.

Iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) objasnili su za portal MONDO da li građani u ovakvim situacijama mogu sami sebi da uplate staž.

"Osiguranik može sam da plati doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za periode kad je bio u radnom odnosu, tj. u osiguranju, a za koje mu poslodavac nije platio doprinose i to samo ukoliko je taj period osiguranja neophodan za ispunjavanje uslova za penziju, kao i za ostvarivanje prava na novčanu naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje u trajanju do dve godine do ostvarivanja prava na penziju", kazali su iz Fonda PIO.

Napomenuli su da osiguranik može da izvrši uplatu doprinosa nakon pokrenutog postupka za ostvarivanje prava na penziju, o čemu će dobiti dodatne informacije od nadležnog referenta koji vodi postupak.

Kako proveriti da li poslodavac uplaćuje doprinose za staž?



Situacija koja se desila ovoj Beograđanki nije retka i zato je važno znati na koje sve načine može da se proveri da li poslodavac uplaćuje doprinose za radni staž.

"Republički fond PIO je omogućio strankama da informacije o svojim podacima unetim u matičnu evidenciju Fonda mogu da dobiju ne samo na šalterima Fonda, već i preko sajta Fonda, putem svojih računara, koristeći jedinstveni PIN kod. Građani mogu, uz popunjen zahtev i ličnu kartu, da dobiju PIN kod besplatno na šalterima svih filijla i službi filijala Fonda odmah po podnetom zahtevu", objasnili su iz Fonda PIO.



Kako su naveli, PIN kod može da se koristi neograničeno, garantuje zaštitu podataka i sigurnost uvida. Pored toga građani mogu pristupiti svojim podacima iz baze matične evidencije Fonda PIO preko elektronskih servisa "e-Kalkulator" ili "Moj staž i penzija" na sajtu Fonda.

"Pristup ovim servisima moguć je isključivo preko Portala za elektronsku identifikaciju (eID.gov.rs). Osnovni preduslov je da korisnik ima kreiran elektronski korisnički nalog na Portalu eID. Prijava je moguća ili mobilnom aplikacijom ConsentID ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom", rečeno je.

Elektronski servis "Moj staž i penzija" takođe omogućava da se na osnovu trenutnih podataka i određenih parametara predvidi eventualni budući iznos penzije. Važno je naglasiti da se izborom parametara od strane osiguranika daje prikaz samo približne projekcije staža i visine penzije, a zakonski iznos penzije se utvrđuje rešenjem u postupku ostvarivanja prava po podnetom zahtevu.

"Za razliku od toga, "e-Kalkulator" u svrhu predikcije iznosa penzije mogu da koriste samo osiguranici koji su u poslednjoj godini svog radnog staža i ostvaruju pravo na penziju, i oni korišćenjem ovog servisa mogu sa velikom dozom tačnosti da saznaju kolika će biti visina primanja koju će ostvariti nakon svog penzionisanja", zaključili su za MONDO iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Autor: Snežana Milovanov