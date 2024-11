Gledao je smrti u oči! Čovek iz Bajine Bašte do detalja opisao NAPAD MEDVEDA: Leteo sam 3 METRA

Bilo je to pre devet godina na Tari. M. R. je tada imao 35

Posle vesti o napadu medveda na lovca iz crnogorskog sela Stabna kod Plužina, s pravom su se zabrinuli i lovci u Srbji. M. R. iz Bajine Bašte preživeo je bliski susret sa ženkom a na sreću, nije završio u bolnici...

Ispričao je da se mečka pojavila ni sam ne zna odakle, propela se na zadnje noge pred njim...

- Unela mi se u lice i iz sve snage ruknula. Za glavu je bila veća od mene. Ostao sam ukopan. A onda me je udarila šapom u grudi i bacila unazad. Leteo sam tri metra kroz šumu i pao na leđa. Imao sam osećaj da se cela šuma trese od njenog jezivog krika. Pokušao sam da se pomerim, pobegnem, da skinem pušku, ali strah me je paralisao, nisam mogao da mrdnem. Ni glasa nisam imao. Samo sam čekao da skoči na mene. Polako sam se pribrao, ustao i repetirao pušku. Ali životinje nije bilo u blizini, samo sam video tragove odraslog medveda i dva mečeta. Shvatio sam da me je mečka napala zbog mladih – pričao je tada M.R.

To je, kako su potvrdili nadležni, bio poslednji slučaj napada medveda na čoveka kod nas.

U Zapadnoj Srbiji u poslednjih nekoliko godina broj medveda je porastao. Na području Nacionalnog parka Tara kreće ima ih oko 60, nekoliko ih se kreće po Zlatiboru i na području Zlatara, Golije, Jadovnika, Jelove Gore…

Profesor Duško Ćirović sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji od 2007. godine vodi projekat markiranja i praćenja medveda u Srbiji, kaže da trenutno prate pet obeleženih medveda i to dva na Tari i po jednog na Zlatiboru, Goliji i Zlataru.

- Prema onomo što vidimo ovi medvedi su još aktivni, ali je njihova aktivnost smanjena – kaže Ćirović.

S bogatim iskustvom u proučavanju kretanja i ponašanja medveda, profesor Ćirović kaže da su ove zveri osetljive, naročito ženke koje imaju mladunce.

Ranko Milanović iz NP Tara kaže da su ljudi na našim prostorima viđali medvede čak i blizu kuća, ali da sem ovog incidenta 2015. godine nije bilo bliskih susreta sa ovim zverima.

- Apelujemo na posetioce Tare da se strogo pridržavaju pravila koje Nacionalni park propisuje, da se kreću samo obeleženim stazama a kada je reč o mrkom medvedu, treba znati da on ne voli buku niti jake mirise. Posetioci treba da izbegavaju parfeme, ali i šuškavu odeću, što može uznemiriti gorskog cara - podseća Milanović.

Prema važećem krivičnom zakonu u Srbiji mrki medved pripada strogo zaštićenoj vrsti i kazna za njegovo ubistvo je do milion dinara ili tri godine zatvora.

Autor: Snežana Milovanov