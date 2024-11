HLADNI FRONT NA VRATIMA SRBIJE: Ovaj deo zemlje biće prvi na udaru KIŠE i jakog VETRA - Temperatura pada za 10 stepeni

Na vreme u Srbiji sve više utiče ciklon, koji je doneo olujni nevreme od Severnog mora do Baltika. U sklopu njega premešta se i veoma izražen hladni front, pa uskoro sledi jači preokret vremena.

Ispred hladnog fronta, nad Srbijom će danas strujati toplija vazdušna masa, pa će temperature tokom dana biti iznad 15 stepeni, u delovima centralne, zapadne i jugoistočne Srbije i do 17-18 stepeni.

Kako se centar ciklona bude premeštao prema Baltiku, tako će i hladni front u sklopu njega napredovati ka istoku.

Već uveče u severozapadnim, a tokom noći i u ostalim predelima Srbije usled prodora hladnog fronta sa severozapada očekuje se jače naoblačenje i zahlađenje sa kišom, uz skretanje vetra na prolazno veoma jak severozapadni, u Vojvodini i uz oluje udare od 70 km/h. Očekuje se i prodor osetno hladnije vazdušne mase, pa će u petak i za vikend biti osetno hladnije.

U petak će u Srbiji biti oblačno i osetno hladnije sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, uz povećanje snežnog pokrivača. Na severu Srbije padavine će krajem dana prestati.

Maksimalna temperatura biće od 3 na jugu do 9 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 8 stepeni.

Tokom dana kiša će i u nižim predelima na jugu i jugoistoku Srbije na 400 do 500 metara preći u susnežicu i sneg.

Tokom vikenda preko našeg područja premeštaće se iz centralne Evrope prema jugu Balkana i Grčke visinski ciklon.

U Vojvodini će u subotu biti suvo, a u ostalim predelima kišovito, u brdsko-planinskim predelima sa snegom.

Susnežica i sneg povremeno se očekuju i u nižim predelima južne i jugoistočne Srbije na 300 do 500 metara nadmorske visine.

U nedelju na severu Srbije suvo, u ostalim predelima kiša, na planinama sneg.

Subota će biti najhladniji dan, maksimalna temperatura biće od 2 na jugu do 8 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 5 stepeni.

U nedelju nešto toplije.

Kada je reč o snežnom pokrivaču, u petak i tokom vikenda u brdsko-planinskim predelima doći će do njegovog povećanja za 10-20 centimetara, a u nižim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije snežni pokrivač tek će se povremeno formirati, ali i brzo topiti, s obzirom na to da će temperature ostati u plusu.

Kako se u petak i tokom vikenda očekuju nepovoljne vreme, potrebno je redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama.

Prema trenutnim prognozama, početak decembra doneće stabilizaciju vremena i biće uglavnom suvo vreme, uz temperature koje će biti u skladu sa kalendarom.

Inače, prosečna maksimalna temperatura za ovo doba godine je od 5 do 10 stepeni. One su ovih dana i za pet do sedam stepeni više od proseka. Od petka će temperature biti uglavnom oko prosečnih vrednosti.

Autor: Iva Besarabić