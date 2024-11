Za vikend do 35 centimetara snega! Oglasio se i RHMZ, izdato UPOZORENJE

Prema upozorenju RHMZ-a, Srbija će se ovog vikenda suočiti sa ozbiljnijim snežnim padavinama.

U periodu od petka do nedelje, od 29. novembra do 1. decembra, u brdsko-planinskim predelima očekuje se povremeni sneg koji će dovesti do formiranja snežnog pokrivača.

"Na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije ukupno se očekuje od 15 do 35 cm snega, lokalno i više," najavljeno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ovakve vremenske prilike posebno će pogoditi brdsko-planinske regione, gde će sneg značajno otežati uslove za saobraćaj i svakodnevne aktivnosti.

- Već večeras do severa, a potom tokom noći i do ostalih predela Srbije očekuje se prodoro hladnog fronta sa kišom i pljuskovima, uz jak severozapadni vetar - najavio je meteorolog.

Petak i vikend doneće Srbiji i zahlađenje, pa će biti kišovito, a sneg će biti rezervisan za brdsko-planinske predele.

